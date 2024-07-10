Инженер Дудоров раскрыл, как России попасть в топ-25 по числу роботов

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Кандидат технических наук, исполнительный директор «НПО «Андроидная техника», председатель правления Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления Евгений Дудоров заявил, что для попадания России в топ-25 стран по числу роботов необходимы меры поддержки не только для производителей, но и для их потребителей.
«Меры поддержки будут касаться как производителей роботов, производителей компонентной базы, интеграторов, так и потребителей. Очень важно, чтобы это касалось потребителей, потому что от потребителя зависит рынок. Задача не в том, чтобы полностью переложить ответственность на государство, а в том, чтобы стимулировать заказчика к тому, чтобы он приобретал, вкладывал инвестиции в развитие производства», — отметил в беседе с NEWS.ru Дудоров.
Ранее сообщалось, что вРоссии создали первый в мире наземный робот-камикадзе «Депеша», который управляется через джойстик и FPV-шлем. Уточнялось, что робот предназначен для поражения живой силы и техники противника, а также укреплений типа «зубы дракона».
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Мелисса Тимофеева