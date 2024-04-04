Иракские группировки заявили об атаке на израильскую авиабазу

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Шиитские вооруженные группировки, которые входят в состав «Исламского сопротивления в Ираке» сообщили об атаке авиабазы Рамат-Давид на севере Израиля с помощью беспилотных летательных аппаратов.
«Бойцы «Исламского сопротивления в Ираке» атаковали в четверг с помощью беспилотников сионистскую (израильскую - прим. ред.) авиабазу Рамат-Давид», — сказано в заявлении формирований.Напомним, в марте шиитские вооруженные группировки сообщали об атаках на аэропорт Бен-Гурион и электростанцию в Тель-Авиве, военный аэродром Кирьят-Шмона на севере Израиля и военную базу Пальмахим в центральной части государства.
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