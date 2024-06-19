Искусственный интеллект может спасти людей от одиночества в будущем

Фото: iStock/kentoh
Человекоподобный искусственный интеллект в будущем может спасать людей от одиночества, заменяя реального собеседника. Так считает футуролог Александр Кононов.
По словам специалиста, нейросети все лучше имитируют человеческое общение, однако из-за этого не стоит беспокоиться.
Он также отметил, что возможность поговорить с ИИ вместо реального человека может даже помочь людям справиться с чувством одиночества, ведь для нормального психологического состояния необходим кто-то, с кем можно поговорить по душам, и часто такого человека найти сложно. Из-за этого популярны стали психоаналитики, которые готовы за деньги выслушать человека.
Таким образом, эксперт уверен, что нейросети являются неким спасительным кругом для поиска собеседника. С их помощью люди смогут справиться с психологическими переживаниями и одиночеством в реальной жизни.
Читайте также:
Стало известно, сколько операций на позвоночнике проходят с помощью ИИ
Воробьёв: в Подмосковье разрабатывают порядка 30 проектов с применением ИИ
Качество школьного питания в Подмосковье контролирует нейросеть
«Просто беседовать – большого ума не надо. Искусственному разуму не нужны выдающиеся интеллектуальные способности, чтобы обмануть человека. Поэтому я бы не делал какие-то страшные прогнозы, что это приведёт к чему-то опасному – никакой большой угрозы в том факте, что человек может заменить своего собеседника на искусственный интеллект, я не вижу», — рассказал Кононов в беседе с Общественной Службой Новостей.
Он также отметил, что возможность поговорить с ИИ вместо реального человека может даже помочь людям справиться с чувством одиночества, ведь для нормального психологического состояния необходим кто-то, с кем можно поговорить по душам, и часто такого человека найти сложно. Из-за этого популярны стали психоаналитики, которые готовы за деньги выслушать человека.
Таким образом, эксперт уверен, что нейросети являются неким спасительным кругом для поиска собеседника. С их помощью люди смогут справиться с психологическими переживаниями и одиночеством в реальной жизни.
Читайте также:
Стало известно, сколько операций на позвоночнике проходят с помощью ИИ
Воробьёв: в Подмосковье разрабатывают порядка 30 проектов с применением ИИ
Качество школьного питания в Подмосковье контролирует нейросеть
Элина Позднякова