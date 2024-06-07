Стало известно, сколько операций на позвоночнике проходят с помощью ИИ

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Врач-нейрохирург, травматолог-ортопед, к.м.н. Денис Наумов заявил, что с помощью искусственного интеллекта уже проводят около 15% операций на позвоночнике.
«Благодаря этой системе мы сразу видим виртуальную модель операции. Это позволяет предвидеть возможные сложности и скорректировать план. На основе данных ИИ формируется навигационная система, которая создаёт трёхмерную модель позвоночника. После этапа визуализации мы делаем разрезы, через которые вводятся роботизированные инструменты», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Наумов.Специалист подчеркнул, что ИИ лишь помогает при операциях, однако самостоятельно их проводить он не способен.
Ранее врач-косметолог, врач-трихолог Виктория Ощепкова заявила, что ржавая вода вредна для кожи из-за содержащихся в ней веществ.
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