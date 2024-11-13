«Исламский джихад»* опубликовал видео с обращением россиянина Труфанова из Газы

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Палестинская группировка «Исламский джихад»* опубликовала видео с обращением россиянина, удерживаемого в заложниках уже больше года в секторе Газа, кадры распространил портал Ynet.
В видеообращении молодой мужчина на иврите представился Александром Труфановым. Он рассказал о жизни в заточении и призвал население Израиля добиваться от правительства остановки боевых действий и освобождения заложников.
На видео россиянин, который также имеет гражданство Израиля. Ему 29 лет. Тем временем в плену остаются порядка ста человек, которых угнали в сектор Газа во время палестинского нападения на юг Израиля. Тогда погибли свыше 1,2 тысячи человек. После этого Израиль начал масштабную военную операцию, в которой погибают десятки тысяч палестинцев.
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«Мы здесь, в Газе, в ежедневной опасности в сложной ситуации. Пожалуйста, действуйте и сделайте всё возможное, чтобы вернуть нас домой целыми и невредимыми», — приводит портал Ynet слова Труфанова.
На видео россиянин, который также имеет гражданство Израиля. Ему 29 лет. Тем временем в плену остаются порядка ста человек, которых угнали в сектор Газа во время палестинского нападения на юг Израиля. Тогда погибли свыше 1,2 тысячи человек. После этого Израиль начал масштабную военную операцию, в которой погибают десятки тысяч палестинцев.
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Элина Позднякова