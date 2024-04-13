«Исламский джихад» сообщил о ракетном обстреле израильского Сдерота

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Военное крыло палестинского движения «Исламский джихад» – группировка «Отряды Аль-Кудс» – в Телеграм-канале сообщило о ракетном ударе по израильскому городу Сдерот.
«Отряды Аль-Кудс: совместно с силами Омара аль-Касема мы нанесли ракетные удары по Сдероту и поселениям, окружающим сектор Газа, в ответ на преступления сионистского врага против нашего народа», — сказано в сообщении.Вечером 12 апреля ливанское движение «Хезболлах» уведомило, что по позициям израильской артиллерии на границе с Ливаном было выпущено несколько десятков ракет.
Также в армии обороны Израиля заявили, что около 40 ракетных пусков было зафиксировано со стороны Ливана населенным пунктам Израиля на севере государства.
Ранее сообщалось, что США изменили расстановку сил на фоне угрозы удара Ирана по Израилю. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак