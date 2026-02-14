Испанец рассказал о большом количестве желающих в Европе переехать в Россию
Многие жители Западной Европы, занятые в самых разных сферах, любят Россию и хотели бы туда переехать. Об этом сообщил РИА Новости испанский преподаватель Энрике Ариас Хиль, преследуемый в Европе и получивший убежище в РФ.
В Западной Европе, включая Испанию, существует значительное число людей, стремящихся переехать в Российскую Федерацию. По его словам, он осведомлен об этом благодаря множеству обращений через бот канала в Telegram.
Испанец подчеркнул, что речь идет о европейцах, вдохновленных русской историей и культурой, сохраняющих ценности, которые почти утрачены на Западе, и испытывающих трудности с профессиональной реализацией в Испании, несмотря на свой талант.
Ариас Хиль отметил, что основными препятствиями для переезда в Россию обычно являются языковой барьер, возраст, финансовые трудности или устоявшийся образ жизни на родине, который заставляет их довольствоваться имеющимся.
Читайте также: