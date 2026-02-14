Испанец рассказал о большом количестве желающих в Европе переехать в Россию

14 февраля 2026, 11:30

Энрике Ариас Хиль: многие жители Западной Европы хотят переехать в Россию

Фото: iStock/macky_ch

Многие жители Западной Европы, занятые в самых разных сферах, любят Россию и хотели бы туда переехать. Об этом сообщил РИА Новости испанский преподаватель Энрике Ариас Хиль, преследуемый в Европе и получивший убежище в РФ.