Испанцы выходят на улицы из-за отсутствия электричества

Фото: iStock/spaxiax
В Испании кроме отсутствия электричества также наблюдаются проблемы со связью. Об этом рассказала местная жительница.
«Сегодня у нас произошла какая-то катастрофа. Сначала у нас отключился свет, потихоньку начал прерываться интернет… Потом мы узнали, что это по всей Испании. Мы думали, что это очень быстро закончится», — рассказала женщина в беседе с RT.
По её словам, в городе не работают светофоры и заправки, а люди выходят на улицу, чтобы понять, почему нет электричества.
Напомним, 28 апреля в Португалии и Испании произошло массовое отключение света и связи. Агентство Reuters сообщило, что аварию вызвало редкое атмосферное явление.
Читайте также:
В порту Бендер-Аббаса в Иране произошел взрыв, названы причины
Массовое отключение связи и электричества произошло в Португалии и Испании
Более 12 тыс. жителей остались без света на Южном берегу Крыма
Элина Позднякова