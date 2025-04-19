Более 12 тыс. жителей остались без света на Южном берегу Крыма

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В Ялте и окрестностях свыше 12 тысяч человек остались без света. Об этом сообщает министерство топлива и энергетики Крыма в своём Telegram-канале.
Отмечается, что причиной отключения абонентов «Крымэнерго» стало технологическое нарушение. В настоящее время обесточено 76 трансформаторных подстанций, которые подавали электричество в жилые дома, где в общей сложности проживают 12 344 человека. Аварийные службы проводят работы над восстановлением энергоснабжения.
Ранее в этот день сообщалось, что вся Абхазия оказалась лишена электроэнергии из-за масштабной аварии в энергосистеме Грузии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее в этот день сообщалось, что вся Абхазия оказалась лишена электроэнергии из-за масштабной аварии в энергосистеме Грузии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова