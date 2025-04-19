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Более 12 тыс. жителей остались без света на Южном берегу Крыма

Более 12 тыс. человек остались без электричества в Ялте и окрестностях
Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Ялте и окрестностях свыше 12 тысяч человек остались без света. Об этом сообщает министерство топлива и энергетики Крыма в своём Telegram-канале.
Отмечается, что причиной отключения абонентов «Крымэнерго» стало технологическое нарушение. В настоящее время обесточено 76 трансформаторных подстанций, которые подавали электричество в жилые дома, где в общей сложности проживают 12 344 человека. Аварийные службы проводят работы над восстановлением энергоснабжения.

Ранее в этот день сообщалось, что вся Абхазия оказалась лишена электроэнергии из-за масштабной аварии в энергосистеме Грузии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Канаде сгорел музей наследия украинской культуры
19 апреля 2025, 13:16

Фото: iStock/Distortion Media

В канадской провинции Альберта сгорел музей наследия украинской культуры по открытым небом. Об этом сообщила пресс-служба Королевской конной полиции Канады в своих соцсетях.
Отмечается, что деревня украинского наследия представляет собой музей под открытым небом, в котором актёры-реконструкторы воссоздают быт украинских переселенцев в период с 1899 по 1930 год. На территорию музея были перенесены отреставрированные исторические здания из близлежащих населённых пунктов.

Полиция сообщала о природных пожарах, распространяющихся в провинции. Была проведена эвакуация граждан. Огонь охватил и строения музея.

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В Казахстане перевернулся автобус с детской футбольной командой, тренер погиб
19 апреля 2025, 12:42

Фото: istockphoto/conejota

В Акмолинской области Казахстана произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Перевернулся автобус, перевозивший детскую футбольную команду. Погиб тренер юных спортсменов.
О происшествии корреспонденту РИА Новости рассказали в областном департаменте полиции. Инцидент произошёл на трассе Астана — Ерейментау — Шидерты. Установлено, что детская футбольная команда отправилась из Павлодара в Астану на соревнования. Водитель микроавтобуса, в котором ехали несовершеннолетние, пытался обогнать грузовик, но не справился с управлением и машина перевернулась.

В салоне находились 16 подростков в возрасте от 14 до 16 лет и их тренер. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Дети доставлены в медицинское учреждение и находятся под наблюдением специалистов, включая психологов.

По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливаются все детали и обстоятельства происшедшего. Казахстанские правоохранители отметили, что руководители частной спортивной школы не уведомили полицию о поездке, в связи с чем сопровождение микроавтобуса с футболистами патрульными машинами не производилось. Проверка продолжается, заключили полицейские.

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Абхазия полностью обесточена после аварии на электросетях в Грузии 19 апреля
19 апреля 2025, 12:39

Фото: istockphoto/Ivan Boiko

Вся Абхазия полностью лишена электроэнергии и в буквальном смысле погружена во тьму. Блэкаут произошёл из-за масштабной аварии в грузинской энергетической системе.
Об этом в своём телеграм-канале сообщила пресс-служба абхазской компании «Черноморэнерго». Ключевым источником электроэнергии для республики служит крупнейшая на Кавказе Ингурская гидроэлектростанция (ГЭС). Плотина объекта находится на территории, подконтрольной Грузии, а пульт управления — в Гальском районе Абхазии. Стороны делят вырабатываемое ГЭС электричество в соотношении 60 на 40 процентов.

Дефицит электроэнергии в Абхазии ощущается ещё с 2024 года. Это связано, в том числе с тем, что объём выработки энергии Ингурской ГЭС сократился из-за критического снижения уровня воды в Джварском водохранилище. Западная часть Абхазии и столица Сухуми снабжаются, в основном, электроэнергией за счет перетока из России. Тем не менее в республике существует недостаток энергии.

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Звезду «Дома-2» Дмитрия Лукина убили во время работы над сценарием нового сезона «Счастливы вместе»
Дмитрия Лукина убили во время работы над сценарием «Счастливы вместе»
19 апреля 2025, 11:53

Фото: iStock/zoka74

Бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Дмитрия Лукина убили во время работы над сценарием очередного сезона сериала «Счастливы вместе». Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что обвиняемый по делу Станислав Берестовой – сценарист сериалов на федеральных телеканалах и бывший участник команды КВН «Махачкалинские бродяги» – был знаком с покойным полгода. 13 апреля Лукин пришёл к нему в квартиру на Щёлковском шоссе в Москве и предложил отпраздновать Вербное воскресенье.

По версии Берестовского, они с Дмитрием купили водку, пиво и закуску, пришли домой и начали обсуждать совместную работу над сценарием перезапуска легендарного сериала «Счастливы вместе». Всё это время Лукин проявлял агрессию на приятеля и ругался по телефону со своей девушкой.

После этого экс-участник шоу попросил у Берестового 50 тысяч рублей в долг до зарплаты, но в ответ услышал отказ. Тогда Лукин набросился на сценариста сначала с кулаками, а затем с ножом. Мужчины начали драться, и победу одержал Станислав, который заявил, что убил друга по случайности, поскольку защищался. После произошедшего сценарист сразу же позвонил 112.

По данным столичного главка Следственного комитета, на теле убитого были обнаружены не менее 50 ножевых ранений. По ходатайству следствия Берестового отправили в СИЗО, а до этого он находился в больнице, пребывая в коматозном состоянии под аппаратом ИВЛ. Он поступил в медучреждение с переломами на лице, порезами на руке, ушибами и ссадинами.

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Турция может потребовать от «Азимута» возмещения расходов на тушение пожара в аэропорту Антальи
Турция может потребовать от «Азимута» возместить расходы из-за ЧП с самолётом
19 апреля 2025, 08:09

Фото: istockphoto/rebius

Власти Турции могут потребовать от авиакомпании «Азимут» возмещения расходов, понесённых из-за пожара в аэропорту Антальи в ноябре 2024 года. Тогда после жёсткой посадки Superjet началось возгорание топлива в одном из двигателей.
Об этом РИА Новости сообщил адвокат Джандаш Гюрол, который представляет интересы нескольких пассажиров, подавших коллективные иски к авиаперевозчику. По его словам, сейчас у него порядка 12 истцов и ещё около 20 человек обратились с просьбой дать им возможность присоединиться к иску.

Пассажиры обвиняют «Азимут» в мошенничестве и умышленной аварии, требуя компенсации морального ущерба. По словам адвоката, речь о миллионах, конечно, не идёт, но ущерб должен быть возмещён. Некоторые дети с того рейса до сих пор получают психологическую помощь после пережитого стресса, сообщил Гюрол.

«Министерство транспорта Турции ведет отдельное расследование инцидента. Безусловно, предполагается, что власти Турции потребуют с компании компенсацию за тушение пожара, проведенное техническое обслуживание, помимо этого, из-за инцидента возникли перебои в авиасообщении», — сказал юрист.

По его словам, расследование близится к завершению и адвокаты потерпевшей стороны постоянно знакомятся с его результатами.

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