Названа причина массового отключения электричества в Испании и Португалии

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Редкое атмосферное явление вызвало аварию в системе испанского электроснабжения, которая привела к перебоям с электричеством в Португалии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на оператора электросетей Португалии REN.
«Португальский оператор электросетей REN заявил, что редкое атмосферное явление в Испании из-за экстремальных температурных перепадов внутри страны вызвало отключения электричества по всему Пиренейскому полуострову», — сказано в материале.
О массовом отключении света со связью сообщалось сегодня днем. Журналисты телеканала La Sexta отмечали, что без электроэнергии остались сотни предприятий и домов. Упоминались Мадрид, Барселона и другие города. Авария со светом парализовала движение.
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Никита Кротов