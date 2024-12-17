От криминального авторитета до офицера ФСБ: куда пропала с экранов Оксана Федорова, личная жизнь и карьера

Оксана Федорова (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)
Телеведущая, актриса, певица и модель Оксана Федорова 17 декабря празднует свой день рождения. Сегодня обладательнице титула «Мисс Вселенная» исполнилось 47 лет.
Оксана Федорова в последнее время стала менее заметной для СМИ и своих поклонников. Чем сейчас занимается артистка и как обстоят дела в ее личной жизни читайте в материале «Радио 1».
Оксана Федорова (Фото: соцсети)
Оксана Федорова появилась на свет 17 декабря 1977 года в Пскове. Она успешно завершила обучение в милицейско-правовом лицее Пскова, получив золотую медаль. В 1997 году Оксана с отличием окончила Псковскую средне-специальную школу милиции и некоторое время работала следователем в одном из районных отделов милиции города. В том же году она поступила в Санкт-Петербургский университет МВД РФ на факультет, готовящий руководителей городских и районных органов внутренних дел. В 2000 году Федорова завершила обучение с красным дипломом и получила звание старшего лейтенанта милиции. После обучения будущая звезда работала дознавателем в линейном отделе внутренних дел аэропорта «Пулково».
Михаил Касьянов и Оксана Федорова (Фото: РИА Новости/Сергей Субботин)
Во время учебы в институте Федорова начала работать моделью и участвовать в фотосессиях и модных показах. На кастинг конкурса «Мисс Санкт-Петербург 1999» её привела подруга. Успешно пройдя отбор, Оксана вышла в финал и уверенно одержала победу.
В 2001 году Федорова стала победительницей конкурса «Мисс Россия», а в 2002 году — конкурса «Мисс Вселенная 2002», проходившего в Пуэрто-Рико. Но в статусе «Мисс Вселенная» она находилась не долго, всего четыре месяца. После чего ей пришлось передать корону первой вице-мисс представительнице Панамы.
Дональд Трамп, который в то время владел компанией-организатором конкурса, заявил, что Федорова утратила титул из-за невыполнения обязанностей победительницы: согласно контракту, Мисс Вселенная должна была в течение года участвовать в мероприятиях по всему миру, а Федорова практически не выезжала из России. Сама Оксана отмечала, что в тот период готовилась к защите диссертации и физически не могла выполнить все эти обязательства.
Оксана Федорова (Фото: РИА Новости/Владимир Песня)
Несмотря на отсутствие короны, интерес публики к «Мисс Вселенная» не пропал. В 2002 году ей сделали привлекательное предложение стать ведущей детской передачи «Спокойной ночи, малыши». Позже были программы: «Субботник», «Субботний вечер», «Форт Боярд». Федорова принимала участие в шоу «Танцы со звездами» и «Маска».
Королева красоты оказалась удивительно талантливой во всем. В 2006 году Оксана Фёдорова получила возможность сыграть небольшую роль в очень популярном сериале «Не родись красивой». А уже в следующем году ей доверили главную роль в фильме «Софи», где она воплотила образ бедной молодой учительницы.
В новогоднем мюзикле «Золотая рыбка» Оксана Фёдорова примерила на себя роль певицы. Оказалось, что модель является ещё и обладательницей мощного меццо-сопрано. Так Оксана начала выступать перед публикой со своими песнями. За хит «Права Любовь» она была удостоена престижной премии «Золотой граммофон».
Первым избранником Оксаны Федоровой стал Владимир Голубев, питерский криминальный авторитет. На момент знакомства с Оксаной он уже имел несколько судимостей и был значительно старше её. Однако самым печальным было то, что он был женат, имел детей и не собирался покидать свою семью. Отношения продлились 7 лет, после чего Федорова решила жить дальше без ожидания, когда возлюбленный уйдет из семьи.
Первым официальным мужем Федоровой стал немецкий бизнесмен Филипп Тофт. Пара познакомилась на горнолыжном курорте в Альпах. Бурный роман хоть и закончился свадьбой в 2007 году, но семейная жизнь не сложилась. Супруги жили в разных странах и никто не собирался менять свой привычный образ жизни. В итоге пара решила развестись.
Николай Басков и Оксана Федорова (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)
Еще до развода в 2009 году Федорова начала встречаться с Николаем Басковым. Но после красивого публичного романа с певцом в 2011 году пара объявила об окончании отношений.
16 сентября 2011 года Оксана неожиданно для всех вышла замуж во второй раз. Новым избранником Оксаны стал офицер ФСБ, руководитель департамента кадрового резерва администрации президента РФ, Андрей Бородин.
Стоит отметить, что после свадьбы Оксана сменила фамилию с Федоровой на Бородину и стала гораздо больше посвящать себя семье. В этом браке у пары появилось двое детей: Сын Фёдор и дочка Лиза. Андрей и Оксана живут в счастливом браке по сей день.
Оксана Федорова (Фото: соцсети)
В 2023 году Оксана впервые выступила в роли члена жюри на международном фестивале Competizione dell’Opera, который состоялся в Узбекистане. Федорова регулярно организовывает вечера романсов в музее-усадьбе Федора Шаляпина, где она исполняет знаменитые произведения оперного певца. В ноябре артистка представила фильм «Шаляпин в Уфе», основанный на биографии легендарного певца. Также Оксана продолжает вести благотворительную деятельность.
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Старший лейтенанта Федорова
Оксана Федорова (Фото: соцсети)
Оксана Федорова появилась на свет 17 декабря 1977 года в Пскове. Она успешно завершила обучение в милицейско-правовом лицее Пскова, получив золотую медаль. В 1997 году Оксана с отличием окончила Псковскую средне-специальную школу милиции и некоторое время работала следователем в одном из районных отделов милиции города. В том же году она поступила в Санкт-Петербургский университет МВД РФ на факультет, готовящий руководителей городских и районных органов внутренних дел. В 2000 году Федорова завершила обучение с красным дипломом и получила звание старшего лейтенанта милиции. После обучения будущая звезда работала дознавателем в линейном отделе внутренних дел аэропорта «Пулково».
Мисс Вселенная 2002
Михаил Касьянов и Оксана Федорова (Фото: РИА Новости/Сергей Субботин)
Во время учебы в институте Федорова начала работать моделью и участвовать в фотосессиях и модных показах. На кастинг конкурса «Мисс Санкт-Петербург 1999» её привела подруга. Успешно пройдя отбор, Оксана вышла в финал и уверенно одержала победу.
В 2001 году Федорова стала победительницей конкурса «Мисс Россия», а в 2002 году — конкурса «Мисс Вселенная 2002», проходившего в Пуэрто-Рико. Но в статусе «Мисс Вселенная» она находилась не долго, всего четыре месяца. После чего ей пришлось передать корону первой вице-мисс представительнице Панамы.
Дональд Трамп, который в то время владел компанией-организатором конкурса, заявил, что Федорова утратила титул из-за невыполнения обязанностей победительницы: согласно контракту, Мисс Вселенная должна была в течение года участвовать в мероприятиях по всему миру, а Федорова практически не выезжала из России. Сама Оксана отмечала, что в тот период готовилась к защите диссертации и физически не могла выполнить все эти обязательства.
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Телевидение
Оксана Федорова (Фото: РИА Новости/Владимир Песня)
Несмотря на отсутствие короны, интерес публики к «Мисс Вселенная» не пропал. В 2002 году ей сделали привлекательное предложение стать ведущей детской передачи «Спокойной ночи, малыши». Позже были программы: «Субботник», «Субботний вечер», «Форт Боярд». Федорова принимала участие в шоу «Танцы со звездами» и «Маска».
Королева красоты оказалась удивительно талантливой во всем. В 2006 году Оксана Фёдорова получила возможность сыграть небольшую роль в очень популярном сериале «Не родись красивой». А уже в следующем году ей доверили главную роль в фильме «Софи», где она воплотила образ бедной молодой учительницы.
В новогоднем мюзикле «Золотая рыбка» Оксана Фёдорова примерила на себя роль певицы. Оказалось, что модель является ещё и обладательницей мощного меццо-сопрано. Так Оксана начала выступать перед публикой со своими песнями. За хит «Права Любовь» она была удостоена престижной премии «Золотой граммофон».
Личная жизнь
Первым избранником Оксаны Федоровой стал Владимир Голубев, питерский криминальный авторитет. На момент знакомства с Оксаной он уже имел несколько судимостей и был значительно старше её. Однако самым печальным было то, что он был женат, имел детей и не собирался покидать свою семью. Отношения продлились 7 лет, после чего Федорова решила жить дальше без ожидания, когда возлюбленный уйдет из семьи.
Первым официальным мужем Федоровой стал немецкий бизнесмен Филипп Тофт. Пара познакомилась на горнолыжном курорте в Альпах. Бурный роман хоть и закончился свадьбой в 2007 году, но семейная жизнь не сложилась. Супруги жили в разных странах и никто не собирался менять свой привычный образ жизни. В итоге пара решила развестись.
Николай Басков и Оксана Федорова (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)
Еще до развода в 2009 году Федорова начала встречаться с Николаем Басковым. Но после красивого публичного романа с певцом в 2011 году пара объявила об окончании отношений.
16 сентября 2011 года Оксана неожиданно для всех вышла замуж во второй раз. Новым избранником Оксаны стал офицер ФСБ, руководитель департамента кадрового резерва администрации президента РФ, Андрей Бородин.
Стоит отметить, что после свадьбы Оксана сменила фамилию с Федоровой на Бородину и стала гораздо больше посвящать себя семье. В этом браке у пары появилось двое детей: Сын Фёдор и дочка Лиза. Андрей и Оксана живут в счастливом браке по сей день.
Чем сейчас занимается Оксана Федорова
Оксана Федорова (Фото: соцсети)
В 2023 году Оксана впервые выступила в роли члена жюри на международном фестивале Competizione dell’Opera, который состоялся в Узбекистане. Федорова регулярно организовывает вечера романсов в музее-усадьбе Федора Шаляпина, где она исполняет знаменитые произведения оперного певца. В ноябре артистка представила фильм «Шаляпин в Уфе», основанный на биографии легендарного певца. Также Оксана продолжает вести благотворительную деятельность.
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