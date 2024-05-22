Источник опроверг информацию о приостановке международных рейсов «Победы»

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Авиакомпания «Победа» не планирует отменять международные рейсы, сведенья о приостановке полетов с июля ложные. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к Минтрансу.
«Информация о приостановке с июля международных полетов авиакомпании «Победа» не соответствует действительности. Перевозчик продолжает выполнять полеты согласно запланированному расписанию. Никаких планов по отмене международных рейсов нет», — заявил собеседник издания.До этого ряд Телеграм-каналов сообщал о возможной приостановке полетов «Победы» за рубеж из-за санкций. В начале мая Соединённые Штаты внесли в санкционные списки российскую авиакомпанию «Победа». Санкции наложены по причине «осуществления деятельности» в экономическом секторе России, который «считается поддерживающим» военно-промышленную базу РФ.
Ранее сообщалось, что 20 пострадавших на рейсе Singapore Airlines находятся в реанимации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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