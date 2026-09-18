«Историческое событие»: Глава ЛНР Пасечник проголосовал на выборах в Госдуму
Глава ЛНР Пасечник принял участие в выборах депутатов Госдумы
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы. Об этом сообщает ТАСС.
Леонид Иванович подчеркнул: несмотря на непростые условия проведения голосования, организаторы успешно провели процесс. Все участки открылись вовремя, без опозданий. Для жителей, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья, создали комфортные условия для голосования.
«Это очень знаковое событие для республики. Я бы даже сказал, что историческое событие для Луганщины, потому что мы впервые избираем депутатов Госдумы РФ от Луганской Народной Республики», — заявил Пасечник.Он уточнил, что будущие депутаты станут представлять интересы жителей республики на федеральном уровне. По его мнению, результат выборов зависит от гражданской ответственности каждого жителя, который имеет право голоса.