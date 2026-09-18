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«Историческое событие»: Глава ЛНР Пасечник проголосовал на выборах в Госдуму

Глава ЛНР Пасечник принял участие в выборах депутатов Госдумы
Леонид Пасечник (Фото: www.kremlin.ru)

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы. Об этом сообщает ТАСС.



Леонид Иванович подчеркнул: несмотря на непростые условия проведения голосования, организаторы успешно провели процесс. Все участки открылись вовремя, без опозданий. Для жителей, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья, создали комфортные условия для голосования.

«Это очень знаковое событие для республики. Я бы даже сказал, что историческое событие для Луганщины, потому что мы впервые избираем депутатов Госдумы РФ от Луганской Народной Республики», — заявил Пасечник.
Он уточнил, что будущие депутаты станут представлять интересы жителей республики на федеральном уровне. По его мнению, результат выборов зависит от гражданской ответственности каждого жителя, который имеет право голоса.
Ольга Щелокова

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