«Историческое событие»: Глава ЛНР Пасечник проголосовал на выборах в Госдуму

18 сентября 2026, 10:48

Глава ЛНР Пасечник принял участие в выборах депутатов Госдумы

Леонид Пасечник (Фото: www.kremlin.ru)

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы. Об этом сообщает ТАСС.





Леонид Иванович подчеркнул: несмотря на непростые условия проведения голосования, организаторы успешно провели процесс. Все участки открылись вовремя, без опозданий. Для жителей, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья, создали комфортные условия для голосования.

«Это очень знаковое событие для республики. Я бы даже сказал, что историческое событие для Луганщины, потому что мы впервые избираем депутатов Госдумы РФ от Луганской Народной Республики», — заявил Пасечник.