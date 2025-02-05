Историк обнаружил в Германии секретный нацистский бункер, построенный советскими пленными

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В Тюрингии на востоке Германии историк Мирко Кюн, предположительно, обнаружил секретный ангар для самолетов, построенный пленниками нацистов, сообщает Bild.
«Здесь, прямо рядом с аэропортом, нацисты построили подземный ангар для самолетов. Ангар имел кодовое название "Альпендоле". Есть свидетельства очевидцев, аэрофотоснимки и измерения, которые подтверждают мою теорию», — заявил Кюн.
При этом отмечается, что в 2011 году рядом с предполагаемым местом расположения бункера обнаружили захоронение с телами российских военнопленных. Всего нашли останки 66 человек. Кюн уверен, что этих людей использовали именно для строительства ангара.
Так, историк отмечает, что длина подземного бункера составляет порядка 200 метров, ширина — 25 метров, а высота — не менее пяти метров. По его словам, там могли размещать не менее 10 самолетов, которые были качественно прикрыты от атак противника.
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Элина Позднякова