Путин: снятие блокады Ленинграда является важнейшим рубежом борьбы с нацистами

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Снятие блокады Ленинграда является важнейшим рубежом борьбы с нацистами, заявил глава государства Владимир Путин. Российский лидер почтил память защитников и жителей города.
«Для всей нашей страны ленинградская победа навсегда останется торжеством жизни, мужества и духовной мощи нашего народа, важнейшим рубежом героической борьбы с нацизмом, ключевой вехой на пути к сокрушительному разгрому врага - той машины смерти и истребления целых народов, которую создали нацисты», — сказал Путин в рамках концерта «Ленинградская Победа».Ранее сообщалось, что в Московской области получили единовременную выплату свыше 500 блокадников. Данные предоставили в Минсоцразвития МО. Там уточнили, что выплаты были произведены автоматически.
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