IT-бизнесмен Ахтямов заявил о невозможности маркировки ИИ всего контента в Сети

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Директор по стратегии и сооснователь IT-компании Руслан Ахтямов заявил, что промаркировать весь контент в интернете с помощью ИИ буде невозможно.
Он пояснил, что это связано с огромными объёмами информации и данных, которые есть в Сети.
Ранее депутат Антон Горелкин выступил за внедрение в российские онлайн-сервисы механизма пользовательской маркировки ИИ-контента. Также он высказывал мнение о том, что разработчикам Telegram на фоне роста «интереса преступников» к мессенджеру нужно ввести такие инструменты, которые позволяли бы фильтровать сообщения пользователей.
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«Считаю, что те плюсы, дополнительные возможности и блага, которые даются при помощи генеративного искусственного интеллекта, превалируют и выигрывают у тех минусов и рисков, которые рано или поздно в нашу жизнь попадут, но с этими деталями будет бороться уже следующее поколение», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Ахтямов.
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Мелисса Тимофеева