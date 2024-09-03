IT-эксперт Алексеев назвал запуск спутникового интернета стратегической задачей

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Начальник управления безопасности IT-компании Александр Алексеев заявил, что создание Россией своего собственного спутникового интернета является стратегической задачей.
Он пояснил, что спутниковый интернет является более защищённым.
Ранее зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что создание своего собственного спутникового интернета выгодно для России.
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«Ракетно-космическая отрасль развивается активно, но потребует существенных вложений. Что касается элементной базы, с доступом к ней есть проблемы везде. Там, где она добывается, высокий спрос и приоритет будет зависеть от уровня партнерских отношений. Сроки имеют значение. Возможно три года – это оптимистично, но за пять-десять лет это вполне реально», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Алексеев.
Ранее зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что создание своего собственного спутникового интернета выгодно для России.
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Мелисса Тимофеева