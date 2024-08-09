Преподаватель Береснева раскрыла реальную роль ИИ в написании дипломов

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Директор АНО «Спортивно-методический центр «Кафедра киберспорта», старший преподаватель кафедры киберспорта университета «Синергия» Виктория Береснева заявила, что искусственный интеллект является лишь инструментом, который может помочь студентам написать более качественно дипломную работу.
«ИИ помогает повысить оригинальность текстов и улучшить качество материалов. Но стоит учитывать, что системы антиплагиата способны определить наличие ИИ в тексте. Многое зависит от научных руководителей, которые могут как разрешить, так и запретить использование ИИ при написании дипломов. ИИ — это один из удобных инструментов обработки информации», — прокомментировала в беседе с RuNews24.ru Береснева.
Она подчеркнула, что искусственный интеллект не совершенен, поэтому нуждается в контроле со стороны человека.
До этого начальник учебного управления МАИ Александр Ермаков сообщил, что в этом году институт зачислил на программы базового высшего образования более 620 студентов-целевиков, что на 15% выше, чем в прошлом году.
«Значительная часть целевиков (95%) поступила на сетевые программы, которые МАИ реализует совместно с вузами-партнёрами. В этом году состоялся первый набор на совместную программу с Тихоокеанским государственным университетом по специальности «Проектирование и производство летательных аппаратов» в интересах Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Ермаков.
Ранее губернатор Московской области сообщал о том, что с началом нового учебного года в регионе откроют ещё семь кластеров по федеральной программе «Профессионалитет».
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