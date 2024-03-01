IT-эксперт Ермаков: У Маска и его технологии вживления чипа в мозг — благородные цели

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Современные технологии нейроинтерфейсов, представляющие собой соединение мозга с компьютером, открывают новые перспективы в мире медицины и технологий.
Об этом в интервью для RuNews24.ru сообщил IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков, комментируя новости о том, что предприниматель Илон успешно вживил в мозг живого человека чип, с помощью которого тот смог управлять интерфейсом компьютером.
Ермаков отметил, что подобные нейроинтерфейсы могут помочь не только пациентам с различными заболеваниями головного мозга, но и расширить возможности обработки информации мозгом.
По его словам, ученые в Китае также провели успешное вживление чипа в мозг пациента, что подтверждает рост интереса к этой технологии. Однако существуют опасения как по безопасности пациентов, так и по безопасности данных.
Вместе с тем, возможность хакерских атак на такие чипы пока остается скорее фантастикой, чем реальностью, утверждает Ермаков. Он отметил, что проще атаковать компьютер, управляемый человеком, чем сам чип.
Такие инновационные разработки носят светлый характер и могут принести большую пользу людям, тем не менее уверен эксперт. В случае с Илоном Маском, его сообщение о том, что пациент полностью оправился и не имеет побочных последствий, лишь подтверждает потенциал данной технологии в медицине и науке, подчеркнул Ермаков.
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Ермаков отметил, что подобные нейроинтерфейсы могут помочь не только пациентам с различными заболеваниями головного мозга, но и расширить возможности обработки информации мозгом.
Вместе с тем, возможность хакерских атак на такие чипы пока остается скорее фантастикой, чем реальностью, утверждает Ермаков. Он отметил, что проще атаковать компьютер, управляемый человеком, чем сам чип.
Такие инновационные разработки носят светлый характер и могут принести большую пользу людям, тем не менее уверен эксперт. В случае с Илоном Маском, его сообщение о том, что пациент полностью оправился и не имеет побочных последствий, лишь подтверждает потенциал данной технологии в медицине и науке, подчеркнул Ермаков.
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Артем Кузьмин