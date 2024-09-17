IT-эксперт Липов озвучил ключевую проблему современности

Фото: iStock/Urupong
Директор по информационным технологиям «EdgeЦентр» Сергей Липов заявил, что в современном мире с развитием технологий всё более актуальной и глобальной становится проблема приватности личных данных человека.
«Аналитика больших данных позволяет выявлять скрытые закономерности, прогнозировать поведение пользователей и оптимизировать бизнес-процессы. Но при этом возникает вопрос: насколько защищены личные данные? Одной из основных проблем является несанкционированный доступ к данным. Хакеры могут использовать уязвимости в системах для кражи персональной информации, что может привести к финансовым потерям и нарушению личной жизни», — прояснил в беседе с RT Липов.
А жителей Кузбасса предупредили о более сложных схемах мошенничеств, направленных против обычных граждан. По словам специалистов, злоумышленники могут прибегать к многоэтапной схеме обмана населения.
«Будьте бдительны! Никогда не сообщайте звонившим личные данные, коды из sms для доступа в Ваши личные кабинеты, данные банковской карты. Эти правила — залог Вашей безопасности!», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы мэрии города Мыски Кемеровской области.Ранее доктор технических наук, заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова заявила, что одним из признаков, свидетельствующих о том, что через веб-камеру ноутбука производиться слежка, или к устройству подключились, является мигание лампочки камеры.
Читайте также:
Доктор технаук Максимова назвала признаки слежки через веб-камеру ноутбука
В Подмосковье оцифровали услугу в сфере детского отдыха
В Подмосковье запускают ИИ-проверку документов на субсидии для бизнеса
Мелисса Тимофеева