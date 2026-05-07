IT-эксперт ответил, нужно ли отключать ноутбук от сети питания

IT-эксперт Парфентьев: Ноутбук может быть постоянно подключенным к сети питания
Постоянное подключение ноутбука к электропитанию не представляет серьезной опасности благодаря встроенным современным системам защиты. Об этом сообщил координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев.



Специалист пояснил агентству «Татар-информ», что встроенная электроника самостоятельно контролирует процесс зарядки. При достижении 100% питание отключается, что предотвращает перегрев и другие возможные неполадки. Особенно это актуально при использовании ноутбука в качестве стационарного компьютера, например в офисах.

В то же время Парфентьев предупредил, что на устаревших моделях постоянное нахождение на зарядке может ускорить износ аккумулятора. Со временем батарея теряет способность удерживать заряд, и устройство начинает работать только от сети, что требует ее замены.

Однако, подчеркнул эксперт, такие проблемы возникают преимущественно при естественном износе и завершении срока службы комплектующей.

Никита Кротов

