IT-эксперт ответил, нужно ли отключать ноутбук от сети питания
Постоянное подключение ноутбука к электропитанию не представляет серьезной опасности благодаря встроенным современным системам защиты. Об этом сообщил координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев.
Специалист пояснил агентству «Татар-информ», что встроенная электроника самостоятельно контролирует процесс зарядки. При достижении 100% питание отключается, что предотвращает перегрев и другие возможные неполадки. Особенно это актуально при использовании ноутбука в качестве стационарного компьютера, например в офисах.
В то же время Парфентьев предупредил, что на устаревших моделях постоянное нахождение на зарядке может ускорить износ аккумулятора. Со временем батарея теряет способность удерживать заряд, и устройство начинает работать только от сети, что требует ее замены.
Однако, подчеркнул эксперт, такие проблемы возникают преимущественно при естественном износе и завершении срока службы комплектующей.
Читайте также: