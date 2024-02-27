IT-предприниматель Теняев: «Электронный метод голосования — большой рывок»

Фото: istockphoto.com/scyther5
Основатель, генеральный директор самой быстрорастущей российской социальной сети TenChat Семён Теняев заявил о плюсах электронного голосования.
Он отметил, что это надёжный, удобный и прозрачный метод голосования.
Ранее сообщалось, что 25 февраля в России стартовало досрочное голосование на выборах президента в отдалённых, труднодоступных местностях и на судах, которые в день голосования будут в плавании. Основное голосование пройдет с 15 по 17 марта.
Читайте также:
В Херсонской области началось досрочное голосование на выборах президента
Началось досрочное голосование на президентских выборах в отдалённых районах России
В России началось досрочное голосование на выборах президента
«Помимо того, что электронный метод голосования — это большой рывок вперёд, оно позволяет защитить данные пользователей и сделать сам избирательный процесс более надёжным», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Теняев.
Читайте также:
В Херсонской области началось досрочное голосование на выборах президента
Началось досрочное голосование на президентских выборах в отдалённых районах России
В России началось досрочное голосование на выборах президента
Мелисса Тимофеева