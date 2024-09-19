Общественные инспекторы Подмосковья подвели итоги проверок состояния площадок «Мегабак»

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Общественные инспекторы провели комплексную проверку площадок «Мегабак» в Московской области, обследовав более 60 объектов за летний сезон, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Санитарное состояние контейнеров; Наличие крыши и ограждения; Единообразие оформления; Эффективность навигационных указателей;график вывоза отходов; Уровень заполнения контейнеров; Наличие системы видеонаблюдения; Наличие парковочных зон; Качество дорожного покрытия вокруг объекта; Соответствие цветовой схеме сортировки. Балашиха (105 баллов); Клин, Котельники, Мытищи, Наро-Фоминский и Пушкинский (97 баллов); Талдомский (95 баллов).
На подмосковных площадках «Мегабак» собрали 300 кг батареек
Площадки «Мегабак» за полгода приняли около 800 тонн старой бытовой техники
Дайана Хусинова