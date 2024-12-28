Из лицензий на оказание услуг связи в РФ исключили передачу голосовой информации

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Правительство Российской Федерации приняло решение об оптимизации перечня лицензий на оказание услуг связи, исключив лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Об этом пишет РИА Новости.
Это нововведение направлено на борьбу с телефонным мошенничеством, которое стало распространенным явлением.
По информации пресс-службы кабмина, данная лицензия предоставляла возможность мошенникам подменять номера, используя интернет для связи с абонентами стационарных и мобильных телефонов. Исключение этой лицензии значительно ограничит возможности злоумышленников.
В правительстве отметили, что данное решение не повлияет на обычных пользователей телефонной связи, обеспечивая при этом более надежную защиту от мошеннических действий.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге студент медицинского университета стал жертвой мошеннической схемы, в результате чего он попытался поджечь банкомат в торговом центре. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По информации пресс-службы кабмина, данная лицензия предоставляла возможность мошенникам подменять номера, используя интернет для связи с абонентами стационарных и мобильных телефонов. Исключение этой лицензии значительно ограничит возможности злоумышленников.
В правительстве отметили, что данное решение не повлияет на обычных пользователей телефонной связи, обеспечивая при этом более надежную защиту от мошеннических действий.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге студент медицинского университета стал жертвой мошеннической схемы, в результате чего он попытался поджечь банкомат в торговом центре. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова