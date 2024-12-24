Минцифры и Роскомнадзор хотят запретить звонки в мессенджерах из-за мошенников

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Минцифры и Роскомнадзор решили запретить звонки через мессенджеры из-за активности мошенников. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Операторы связи сообщают, что 40% звонков в мессенджерах поступают от мошенников, причём 70% из них – из-за рубежа. В связи с этим, профильные ведомства обсуждают возможность введения ограничений на голосовые вызовы.
При этом отмечается, что Минцифры и Роскомнадзор рассматривают два варианта ограничений: блокировку голосового трафика из-за границы или полный запрет на голосовые звонки в мессенджерах.
В последнее время телефонные мошенники активизировались. Они требуют от жертв поджога банкоматов, запуска фейерверков в отделениях банков и поджога автомобилей. Такие случаи фиксируются по всей России.
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При этом отмечается, что Минцифры и Роскомнадзор рассматривают два варианта ограничений: блокировку голосового трафика из-за границы или полный запрет на голосовые звонки в мессенджерах.
В последнее время телефонные мошенники активизировались. Они требуют от жертв поджога банкоматов, запуска фейерверков в отделениях банков и поджога автомобилей. Такие случаи фиксируются по всей России.
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Анастасия Чинкова