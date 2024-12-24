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Минцифры и Роскомнадзор хотят запретить звонки в мессенджерах из-за мошенников

Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Минцифры и Роскомнадзор решили запретить звонки через мессенджеры из-за активности мошенников. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Операторы связи сообщают, что 40% звонков в мессенджерах поступают от мошенников, причём 70% из них – из-за рубежа. В связи с этим, профильные ведомства обсуждают возможность введения ограничений на голосовые вызовы.

При этом отмечается, что Минцифры и Роскомнадзор рассматривают два варианта ограничений: блокировку голосового трафика из-за границы или полный запрет на голосовые звонки в мессенджерах.



В последнее время телефонные мошенники активизировались. Они требуют от жертв поджога банкоматов, запуска фейерверков в отделениях банков и поджога автомобилей. Такие случаи фиксируются по всей России.

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#мошенники
#роскомнадзор
#минцифры
#запрет
#звонок
#мессенджеры
Газовщикам Подмосковья открыли доступ более чем в 100 тысяч ранее закрытых квартир
24 декабря 2024, 10:54

Фото: istockphoto.com/FotoCuisinette

Техобслуживание газового оборудования в Московской области с начала года провели в 1,7 млн квартир, в том числе в 103 тысячах квартир, доступ в которые ранее был затруднён, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«При содействии инспекторов областного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору с начала года организовано взаимодействие между управляющими компаниями и Мособлгазом в части обеспечения доступа в более 103 тысяч квартир для проведения планового технического обслуживания оборудования», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в текущем году специалисты также проконтролировали восстановление подачи газа в более чем 78 тысяч квартир, ранее отключённой из-за неисправности газового оборудования, негерметичности газопроводов или нарушения воздухообмена в помещении.

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#квартиры
#московская область
#подмосковье
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«Грязный» отдых госработников из Ставрополья обернулся увольнением: скандальные подробности корпоратива со стриптизом и БДСМ
24 декабря 2024, 10:50

Фото: istockphoto / Motortion

22 декабря по всей стране отметили День энергетика. Однако в Минеральных Водах решили не ограничиваться поздравлениями в мессенджерах и устроили мероприятие, которое оказалось куда ярче и запоминающееся, чем скандально известная вечеринка Насти Ивлеевой. Подробности расскажет «Радио 1».

Откровенный подарок


Празднование Дня энергетика в Минеральных Водах обернулось скандалом, который привлёк внимание общественности.

Вечером 22 декабря в СМИ появились кадры, на которых запечатлено, как сотрудники энергетической отрасли веселятся в ресторане. Особое внимание зрителей привлекли танцы полуобнажённой брюнетки в откровенном наряде — короткой юбке, маске и туфлях на высоких шпильках. Эффектное выступление было приготовлено специально для одного из присутствующих — 48-летнего начальника производственно-технической службы филиала ГУП СК «Ставэлектросеть» Дмитрия Степанова.

На видео заметно, что мужчина сначала старался оставаться невозмутимым, но уже спустя несколько секунд присоединился к происходящему, активно помогая танцовщице в её выступлении. В итоге Степанов снял рубашку и лёг
на пол.

Всё выглядело так, будто госслужащий полностью забыл, что находится на корпоративе среди десятков коллег, которые фиксировали происходящее на камеры.

Скандальный корпоратив ставропольских чиновников со стриптизёршей (Фото: соцсети)

Недовольные жители


Утром главный герой эпажного праздника и его коллеги проснулись знаменитостями. Теперь их, вероятно, ждут серьёзные последствия. Причина не только в провокационном характере записей, которые мгновенно разошлись по сети, но и в недовольстве местных жителей качеством работы энергетиков.

«А помните, на днях свет вечером отключали? Видимо наэкономили себе на утренник», — написала одна из местных жительниц.

На данный момент известно, что первым ответственность за скандал понёс директор филиала предприятия Сергей Кайшев.


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Он рассказал, что уже собирался наказать подчинённого, но не успел — Кайшеву пришлось уйти по собственному желанию.

«Такое тяжёлое время в нашей стране… Считаю, что неуместно так развлекаться и тем более выставлять на всеобщее обозрение. Стыд и срам!», — пишут в интернете.

«После такого просмотра хочется вымыть руки и глаза с мылом», — пишет другая местная жительница.

Скандальный корпоратив ставропольских чиновников со стриптизёршей Фото: соцсети)


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#жители
#корпоратив
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В Белоруссии заочно осудят комика Комиссаренко за оскорбление Лукашенко
24 декабря 2024, 10:42

Фото: iStock/Zolnierek

Минский городской суд приступил к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении стендап-комика Вячеслава Комиссаренко. Об этом сообщается на сайте Верховного суда Белоруссии.
Отмечается, что Комиссаренко обвиняют сразу по трём статьям Уголовного кодекса Белоруссии: разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, клевета в отношении президента Республики Беларусь и оскорбление президента Республики Беларусь.

В августе 2024 года Следственный комитет Белоруссии объявил о начале спецпроизводства по делу в отношении Комиссаренко, проживающего за пределами страны. Тогда ему предлагали явиться в Центральный районный отдел СК по городу Минску.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии на законодательном уровне установили процедуру заочного (специального) производства в отношении граждан, находящихся за рубежом, с последующим привлечением их к уголовной ответственности.

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#суд
#белоруссия
#следственный комитет
#уголовное дело
#обвинение
#александр лукашенко
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РБК: Пациенты с муковисцидозом пожаловались в Генпрокуратуру на препарат-аналог
24 декабря 2024, 10:41

Фото: istockphoto/ClaudioVentrella

Российские пациенты с редким неизлечимым заболеванием муковисцидоз обратились в Генеральную прокуратуру РФ с жалобой на качество препарата «Трилекса». Это аналог американского оригинального препарата для лечения болезни «Трикафта».
По сообщению РБК, аналогичные коллективные обращения были также направлены в Следственный комитет РФ и в адрес уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Документ подписали 1,3 тысячи пациентов, большинство из которых — подопечные фонда «Круг добра». Эта организация занимается закупкой лекарств для детей, страдающих редкими заболеваниями.

Авторы обращений просят проверить законность регистрации в России препарата «Трилекса», а также достоверность сведений о его безопасности и эффективности. Кроме того, пациенты попросили проверить информацию о взаимозаменяемости и эквивалентности терапевтического эффекта по отношению к оригинальной «Трикафте».

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#рф
#препараты
#заболевания
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Как украсить квартиру и дом на Новый год 2025: топ-5 интересных идей, которые можно сделать своими руками
24 декабря 2024, 10:41

Фото: iStock/SyhinStas

Красиво оформленный дом к Новому году и Рождеству создает атмосферу праздника и волшебства. Светящиеся гирлянды, мерцающие огоньки на ёлке, мишура и снежинки — все это помогает верить в чудеса.
О том, как создать праздничную атмосферу в интерьере читайте в материале «Радио 1».

Чем украсить квартиру на Новый год


Фото: iStock/undefined undefined

Наступающий 2025 год Зеленой Деревянной змеи. Она любит роскошь и блеск, но в умеренных количествах. Поэтому все украшения в квартире должны быть сдержанными и со вкусом.

Ёлка — главный атрибут праздника. Можно выбрать живую или искусственную ёлку и украсить её гирляндами, игрушками, бусами и звёздочкой на верхушке.

Гирлянды — достаточно будет аккуратно украсить шторы или одну стену.

Окна — используйте специальные наклейки или краску для окон, чтобы создать зимние пейзажи или новогодние узоры.

В каких цветах украсить квартиру на Новый год


Фото: iStock/Galina Kondratenko

Змея оценит украшения с натуральными природными элементами. Добавите в декор зеленого цвета. В качестве украшения в преддверии года змеи могут быть живые цветы, еловые ветки, натуральные камни и вещи из дерева.

Как украсить квартиру на Новый год своими руками


Фото: iStock/SyhinStas

Как украсить гостиную


  • Декор на окна — наклейте на окна снежинки, вырезанные из бумаги. Создайте зимний пейзаж с помощью ватных шариков, имитирующих снег.
  • Подушки и пледы — обновите декор дивана с помощью подушек и пледов в зимних цветах (белый, красный, зелёный).Можно сделать чехлы для подушек с новогодними узорами.
  • Календарь обратного отсчета — сделайте календарь обратного отсчета до Нового года, используя маленькие коробочки или конверты с сюрпризами внутри.

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Как украсить спальню


  • Стены и полки — украсьте стены новогодними плакатами, рисунками или фотографиями с зимними пейзажами. На полках можно разместить фигурки Деда Мороза, снеговиков или свечи в новогодней тематике.
  • Светильники и свечи — используйте светильники с мягким светом, чтобы создать уютную атмосферу. Разместите свечи в красивых подсвечниках на тумбочках или комоде.
  • Используйте шишки, покрашенные в золотой или серебряный цвет, как декор для спальни.


Как украсить кухню


Фото: iStock/Zulfiska

  • Кухонные аксессуары — замените обычные полотенца на кухне на новогодние с тематическими рисунками. Украсьте ручки шкафчиков новогодними ленточками или маленькими игрушками.
  • Праздничные баночки и контейнеры — переложите сыпучие продукты в красивые стеклянные банки с новогодними этикетками. Можно украсить баночки лентами или еловыми веточками.
  • Новогодняя посуда — используйте праздничные тарелки, чашки и бокалы с новогодними узорами. Можно добавить специальные подносы для сервировки угощений.

Как украсить детскую комнату


  • Праздничные постеры и рисунки — создайте вместе с ребенком постеры с новогодними рисунками и повесьте их на стены. Можно также распечатать готовые картинки с новогодней тематикой.
  • Праздничные игрушки — развесьте игрушки или подвески на потолке — это создаст эффект волшебства. Можно сделать снежные шары или другие поделки вместе с ребенком.
  • Гирлянды — сделайте гирлянды из бумажных снежинок, звезд или фигурок, которые ребенок сможет вырезать и раскрашивать.
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Как украсить частный дом на Новый год


Фото: iStock/Ksenia Shestakova

  • Гирлянды и световые украшения — обвесьте дом гирляндами из светодиодов. Можно украсить окна, двери, перила и деревья. Используйте проекционные светильники для создания уникальных световых эффектов на фасаде.
  • Садовый декор — установите фигурки снеговиков, оленей или других новогодних персонажей в саду. Используйте светящиеся элементы для создания волшебной атмосферы.
  • Декор для входной двери — повесьте венок из еловых веток, украшенный шишками, ягодами или лентами. Используйте новогодние таблички или подвески с поздравлениями.

Какие украшения на Новый год можно сделать своими руками


Создание новогодних украшений своими руками — это не только увлекательное занятие, но и отличный способ добавить индивидуальности в праздничное оформление.

1. Новогодние венки — сделайте венок из еловых веток, добавив шишки, ягоды и ленты. Можно использовать основу из картона или проволоки.
2. Свечи в банках — используйте стеклянные банки для создания праздничных свечей. Наполните их солью или песком, вставьте свечи и украсьте банку лентами или краской.
3. Ароматные мешочки — наполните маленькие мешочки (например, из органзы) корицей, гвоздикой и сушеными апельсиновыми корками. Используйте их как декор и ароматизаторы.
4. Подарочные коробки — упакуйте подарки в красивые коробки, которые можно украсить собственноручно нарисованными рисунками или аппликациями.
5. Шарики из ниток — нанесите клей на воздушный шарик и обмотайте его нитками. После высыхания лопните шарик и получите оригинальный декор.

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Синоптик Леус: Мощная вспышка на Солнце вызовет магнитную бурю 25 декабря
24 декабря 2024, 10:40

Фото: istockphoto/Sergdid

В ближайшие дни на Землю обрушится мощная магнитная буря. Об этом предупредил россиян ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
В своём телеграм-канале он написал, что период относительно низкой солнечной активности подходит к своему завершению. Накануне, 23 декабря, на светиле отмечена вспышка среднего класса, однако по своей интенсивности она вплотную приблизилась к границе максимального класса Х, отметил синоптик.

Согласно прогнозам, выброс корональной массы с Солнца достигнет Земли во второй половине дня 25 декабря, продолжил Леус. Колебания магнитосферы могут достичь класса G1-G2. Метеозависимым людям лучше проявить осторожность. Как считают специалисты, продолжительность магнитной бури составит от восьми до десяти часов. В более высоких широтах завтра можно будет увидеть полярное сияние, заключил синоптик.

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#специалисты
#магнитные бури
#земля
#солнце
#синоптики
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В Подмосковье открылось ещё одно отделение почты с доступом на портал госуслуг
24 декабря 2024, 10:26

Фото: istockphoto.com/Михаил Руденко

Обновлённое почтовое отделение открылось в посёлке Челюскинский Пушкинского городского округа, теперь там можно также получить доступ к цифровым госуслугам и даже проверить здоровье, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Теперь в почтовом отделении по адресу: Большая Тарасовская улица, дом №108б можно при помощи оператора воспользоваться порталом госуслуг, отправить срочную телеграмму, а также померять температуру, артериальное давление и уровень кислорода в крови», — говорится в сообщении.
Отмечается, что масштабный проект по модернизации сельских почтовых отделений инициировал президент Российской Федерации Владимир Путин в 2022 году.

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#почта россии
#пушкинский округ
#мингосуправления мо
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Загруженность подмосковных дорог утром 24 декабря составила пять баллов
24 декабря 2024, 09:46

Фото: istockphoto.com/Михаил Руденко

Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 24 декабря, составляет пять баллов по десятибалльной шкале, основные пробки наблюдаются при движении по направлению к столице на двух федеральных трассах и 16 шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Заторы при проезде в сторону Москвы фиксируются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехало 920 тысяч машин, что на 1,25% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#трафик движения
#дороги
#московская область
#подмосковье
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С 2025 года в России начнёт действовать ГОСТ на шаурму
24 декабря 2024, 09:42

Фото: istockphoto/vitalssss

В России планируют ужесточить требования к изготовлению и продаже шаурмы. Государственный стандарт (ГОСТ) на этот популярный продукт будет окончательно утверждён в 2025 году.
Об этом в разговоре с ТАСС сообщил руководитель АНО «Российская система качества» (Роскачество) Максим Протасов. Он уточнил, что подготовка первой редакции стандарта была завершена буквально на днях. Он будет опубликован для общественного обсуждения, внесения поправок и предложений. Предполагается, что окончательное утверждение регламентирующего документа произойдёт уже в 2025 году. Тогда же он вступит в силу.

По словам главы организации, Роскачество планирует провести дополнительные исследования шаурмы. При тестировании продукта в апреле нынешнего года были обнаружены опасные бактерии, а в 27 из 29 образцов были установлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм в части микробиологии.

«В любом случае, эта категория товара нуждается в контроле», — заключил Протасов.

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#гост
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