Из «супертюрьмы» в Британии «сбежал» персонал

17 августа 2026, 05:16

Новая британская «супертюрьма» остается полупустой из-за нехватки персонала

Фото: iStock/OlFedv

Мужская тюрьма Millsike, открывшаяся в марте 2025 года недалеко от английского города Йорк, столкнулась с системным кризисом, несмотря на инвестиции в 400 миллионов фунтов стерлингов. Об этом пишет газета The Telegraph.