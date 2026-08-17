Из «супертюрьмы» в Британии «сбежал» персонал
Мужская тюрьма Millsike, открывшаяся в марте 2025 года недалеко от английского города Йорк, столкнулась с системным кризисом, несмотря на инвестиции в 400 миллионов фунтов стерлингов. Об этом пишет газета The Telegraph.
Учреждение рассчитано на 1,5 тысячи заключенных, однако около 350 камер остаются пустыми. Руководство не может укомплектовать штат необходимым числом сотрудников. Администрация постоянно нанимает и обучает персонал, но люди увольняются практически сразу после начала работы.
Один из источников издания сравнил ситуацию в Millsike с «ванной, в которой на полную открыт кран, но вынута пробка».
Ранее сообщалось, что Великобритания планирует досрочно освободить около 2,5 тысячи заключенных на фоне переполненности пенитенциарных учреждений. Среди них могут оказаться осужденные за изнасилования и преступления против половой неприкосновенности детей.
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