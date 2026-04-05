Разработчик Fortnite зарегистрировал товарный знак в РФ

Американская компания Epic Games зарегистрировала в России товарный знак
Фото: iStock/EKKAPHAN CHIMPALEE

Американская компания Epic Games, которая занимается разработкой компьютерных игр и программного обеспечения, зарегистрировала товарный знак в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.



Согласно материалу, заявка на регистрацию товарного знака Sunflower поступила в ведомство ещё в декабре 2020 года. Положительное решение Роспатент принял в апреле текущего года. Теперь под этим брендом компания сможет производить и продавать в России программное обеспечение, видеоигры и анимированную продукцию.

Напомним, что Epic Games основали в 1991 году. Компания выпустила такие известные проекты, как Fortnite, Gears of War, Unreal Tournament и Infinity Blade, и входит в число лидеров мировой игровой индустрии.

Мария Моисеева

