Разработчик Fortnite зарегистрировал товарный знак в РФ
Американская компания Epic Games, которая занимается разработкой компьютерных игр и программного обеспечения, зарегистрировала товарный знак в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.
Согласно материалу, заявка на регистрацию товарного знака Sunflower поступила в ведомство ещё в декабре 2020 года. Положительное решение Роспатент принял в апреле текущего года. Теперь под этим брендом компания сможет производить и продавать в России программное обеспечение, видеоигры и анимированную продукцию.
Напомним, что Epic Games основали в 1991 году. Компания выпустила такие известные проекты, как Fortnite, Gears of War, Unreal Tournament и Infinity Blade, и входит в число лидеров мировой игровой индустрии.
Читайте также: