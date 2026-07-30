Известная загадка с фразой Чебурашки из пианино получила научное объяснение

30 июля 2026, 17:56

Фото: Istock/franz12

Нейропсихолог Елена Гроза объяснила, почему одну и ту же звуковую запись люди воспринимают по-разному. Поводом стало видео с игрушечным пианино, где голос Чебурашки произносит фразу: одни слышат «Ты где?», другие — «Это не я».





В беседе с «Москвой 24» эксперт пояснила, что мозг интерпретирует информацию быстро и часто на основе неполных данных. По её словам, сигнал содержит шум и искажения, поэтому мозг достраивает смысл.



Елена сообщила, что на восприятие влияют слух, частоты, громкость, устройство, шум, усталость, внимание и ожидания.

«Если заранее дали две возможные версии, мозг начинает буквально искать одну из них. Это называется нисходящей обработкой информации: не только звук влияет на мозг, но и мозг влияет на то, какой смысл мы услышим», — подчеркнула Гроза.