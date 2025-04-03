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Главная / Новости / Общество/ Известный режиссёр, разорившийся из-за фильма с Александром Петровым, совершил самоубийство после дня рождения

Известный режиссёр, разорившийся из-за фильма с Александром Петровым, совершил самоубийство после дня рождения

Жан-Луи Порше, разорившийся из-за фильма с Александром Петровым, скончался
Фото: iStock/Boris Ipatov

Фото: iStock/Boris Ipatov

Звезда франкоязычного кино Жан-Луи Порше скончался 31 марта. Двумя днями ранее он отпраздновал 76-летие, пишет швейцарский портал RTS.
Режиссёр и продюсер был очень успешной личностью. В 1984 году он основал компанию CAB Productions, финансировавшую многие швейцарские и мировые кинокартины. Однако жизнь деятеля культуры трагически оборвалась по нескольким причинам.

Последним его проектом стал фильм Романа Полански «Дворец», в котором снялся российский актёр Александр Петров. Жан-Луи Порше был сопродюсером проекта и принял решение влезть в долги, чтобы денег хватило до завершения съёмок. В общей сложности фильм обошёлся в 17 миллионов евро. Однако картина не имела ошеломляющего успеха и собрала в мировом прокате менее одного миллиона евро.

Разорение стало не последней трагедией для режиссёра. Спустя время Жан-Луи Порше попал в серьёзное ДТП в 2024 году. Ему удалось восстановиться, правда 1 апреля этого года появилась информация о том, что знаменитости не стало.

Как сообщил портал 24heures.ch, Жан-Луи Порше совершил самоубийство.

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Одесский спектакль провалился в Европе из-за смены языка с русского на украинский
Театр из Одессы провалился в Латвии после смены языка с русского на украинский
03 апреля 2025, 21:33

Фото: iStock/MarioLisovski

Спектакль Драматического театра из Одессы провалил гастроли в Латвии из-за смены языка. Об этом пишет издание EADaily.
Отмечается, что показ пьесы «Будьте вы счастливы!», поставленной по произведению драматурга Александра Володарского, оказался под угрозой срыва в Прибалтике. Всё из-за того, что постановщики, не уведомив организаторов выступления, сменили язык с русского на украинский.

В результате, жители Литвы и Латвии, пришедшие на спектакль, не поняли ни слова и покинули зал в Риге, назвав произошедшее «обманом».

Один из недовольных зрителей в беседе с изданием прокричал: «Позор организаторам и артистам!». Он отметил, что 80% зрителей ушли в первой половине представления, после чего призвал соотечественников сдавать уже купленные билеты.

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В России стартует акция «Вселенная атомных городов»
03 апреля 2025, 20:54

Фото: пресс-служба Минкультуры России

Всероссийская акция «Вселенная атомных городов», освящённая 80-летию атомной промышленности в России, пройдёт с 15 по 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.
Отмечается, что акция направлена на популяризацию достижений российской атомной отрасли среди подрастающего поколения, укрепление патриотизма и создание положительного восприятия атомной науки и технологий через творчество.

Акция проводится в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» при содействии программы «Территория культуры Росатома».

«Проект «Культура для школьников» помогает глубже познакомиться с культурным и историческим наследием России, современной наукой, технологиями, а также даёт возможность раскрыть свои таланты. С каждым годом мероприятия проекта объединяют всё больше участников. Акция, которая начнется в середине апреля, посвящена атомной промышленности России – одной из самых исторически значимых отраслей, которая дала нашей стране множество выдающихся учёных, конструкторов, инженеров. Знакомство с её историей и современностью позволяет не только повысить базовую эрудицию, но и испытать чувство гордости за отечественную науку и промышленность. Уверена, что акция найдёт живой отклик у ребят», – отметила статс-секретарь – замминистра культуры России Жанна Алексеева.
Школьники из всех регионов России смогут принять участие в творческом соревновании и проявить себя в нескольких направления, в том числе в литературном, театральном, кинематографическом и художественном.

Для участия в акции необходимо подготовить работу по одной или нескольким предложенным номинациям. В номинации «Поэзия и проза атомных городов» школьникам необходимо написать стихотворение или рассказ, которые посвящены тематике атомной промышленности в России. В номинации «Прошлое, настоящее и будущее атомных городов» необходимо подготовить видеоролик об истории атомных городов.

В номинации «Театр Росатом» потенциальные участники должны придумать мини-сценку и записать её на видео, а в номинации «Юбилейный плакат «Росатом» – нарисовать плакат в любой технике, посвящённый теме атомной промышленности.

В результате, комиссия отберёт 100 лучших работ-победителей, которые опубликуют на портале «Культурадляшкольников.РФ».

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#комиссия
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В Минобрнауки РТ раскрыли, как будет проходить тестирование детей мигрантов перед школой
Глава Минобрнауки РТ: детям мигрантов нужно решить 90% теста для поступления
03 апреля 2025, 18:26

Фото: istockphoto.com/Drazen Zigic

Для поступления в школу детям мигрантов нужно будет успешно выполнить 90% заданий на тестировании русского языка. Об этом сообщил глава Минобрнауки РТ Рамис Музипов, передает «Татар-информ».
По его информации, первоклассники должны будут сдать только устную часть, а школьники со 2-го по 11-й класс — и устную, и письменную. Во время сдачи экзамена будет вестись аудио- и видеозапись, запрещается использование любых подсказок, телефонов, справочников, шпаргалок и т.д.
«Если будет установлен факт нарушения, то результаты аннулируются. Если ребенок успешно прошел тестирование, то предметная комиссия в течение трех дней проверит ответы, поставит оценку, посчитает баллы и проинформирует родителей и школу, которая его направила», — уточнил замминистра образования и науки республики Татарстан.
Провалившему тестирование иностранцу предложат пройти дополнительное обучение русскому языку, а после снова пригласят на тестирование.

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#татарстан
#сво
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Россияне назвали главную причину расставания с партнером
Большинство россиян назвали измену главной причиной для расставания с партнером
03 апреля 2025, 18:19

Фото: istockphoto/kieferpix

Большинство опрошенных россиян (67% мужчин и 56% женщин) назвали измену главной причиной для расставания с партнером. Об этом говорится в результатах исследования сервиса Mamba. К тому же, 52% женщин не готовы прощать токсичные конфликты и эмоциональные качели, а 30% мужчин — равнодушие и безучастность в постели.
«Для женщин важны схожие взгляды на жизнь — 34% принимают решение о разрыве из-за разницы в ценностях и недостатка общения (33%). Мужчины же более прагматичны. Они замечают перемены во внешности партнерши, страдают от скуки, а порой просто разочаровываются в своем выборе», — приводят «Известия» один из выводов исследования.
В то же время опрос Профи.ру выяснил, что 52% россиян называют одной из главных проблем в личной жизни собственную невнимательность. Как пишет «Газета.Ru», изучившая опубликованные данные, 40% опрошенных признались, что часто что-то забывают или не замечают, а 32% — сталкиваются с этим, но редко.
«Невнимательность чаще всего проявляется, когда люди отвлекаются на социальные сети (34%) или пытаются выполнять несколько дел одновременно (26%). Реже это происходит в моменты усталости (11%) или при спешке из-за дедлайнов (13%). Только 3% опрошенных отмечают, что теряют фокус, когда концентрируются на одном деле», — отмечает издание.
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Автоэксперт рассказал, как правильно подготовить машину к весне
Автоэксперт Корнев: после зимы нужно тщательно отмыть днище машины от реагентов
03 апреля 2025, 18:14

Фото: iStock/Andrii Shablovskyi

При подготовке машины к весне нужно тщательно отмыть кузов, днище и все места, где скапливаются остатки дорожных реагентов. Об этом рассказал глава управления «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев. Также, по его словам, важно заменить салонный и воздушный фильтры, очистить радиаторы и проверить герметичность резиновых элементов.
«Свечи зажигания активнее обрастают нагаром от холодных запусков, так что дополнительная проверка не помешает и им. Масло после регулярной зимней эксплуатации автомобиля также лучше заменить: жидкость в таком режиме теряет смазывающие характеристики быстрее, поэтому дожидаться замены по регламенту не полезно для мотора», — поделился автоэксперт в беседе с «Известиями».
В свою очередь директор по сервису «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов перечислил самые опасные неисправности в машине. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист назвал таковыми отказ тормозной системы и поломку рулевого управления. По его словам, проблемы с рулевой системой приводят полной потере возможности управлять машиной, потому нужно тщательно следить за состоянием рулевых тяг, наконечников и гидроусилителя руля.
«Отказ тормозов обычно приводит к тяжелым авариям. Признаки проблем с тормозами включают увеличение тормозного пути, пульсацию педали тормоза, утечку тормозной жидкости. Необходимо регулярно проверять состояние колодок и дисков», — пояснил Балашов.
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