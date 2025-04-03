Известный режиссёр, разорившийся из-за фильма с Александром Петровым, совершил самоубийство после дня рождения

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Звезда франкоязычного кино Жан-Луи Порше скончался 31 марта. Двумя днями ранее он отпраздновал 76-летие, пишет швейцарский портал RTS.
Режиссёр и продюсер был очень успешной личностью. В 1984 году он основал компанию CAB Productions, финансировавшую многие швейцарские и мировые кинокартины. Однако жизнь деятеля культуры трагически оборвалась по нескольким причинам.
Последним его проектом стал фильм Романа Полански «Дворец», в котором снялся российский актёр Александр Петров. Жан-Луи Порше был сопродюсером проекта и принял решение влезть в долги, чтобы денег хватило до завершения съёмок. В общей сложности фильм обошёлся в 17 миллионов евро. Однако картина не имела ошеломляющего успеха и собрала в мировом прокате менее одного миллиона евро.
Разорение стало не последней трагедией для режиссёра. Спустя время Жан-Луи Порше попал в серьёзное ДТП в 2024 году. Ему удалось восстановиться, правда 1 апреля этого года появилась информация о том, что знаменитости не стало.
Как сообщил портал 24heures.ch, Жан-Луи Порше совершил самоубийство.
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Последним его проектом стал фильм Романа Полански «Дворец», в котором снялся российский актёр Александр Петров. Жан-Луи Порше был сопродюсером проекта и принял решение влезть в долги, чтобы денег хватило до завершения съёмок. В общей сложности фильм обошёлся в 17 миллионов евро. Однако картина не имела ошеломляющего успеха и собрала в мировом прокате менее одного миллиона евро.
Разорение стало не последней трагедией для режиссёра. Спустя время Жан-Луи Порше попал в серьёзное ДТП в 2024 году. Ему удалось восстановиться, правда 1 апреля этого года появилась информация о том, что знаменитости не стало.
Как сообщил портал 24heures.ch, Жан-Луи Порше совершил самоубийство.
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Анастасия Чинкова