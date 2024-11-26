Тонны изъятых денег и десятки квартир: кому отошло имущество полковника Захарченко и других чиновников-взяточников

Дмитрий Захарченко (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Незаконо нажитое имущества часто становится предметом изъятия. Нередки случаи, когда доходы чиновников-взяточников обращаются в казну государства, а дорогостоящие автомобили и недвижимость выставляется на торги. Подробнее о том, что происходит с деньгами и имуществом арестованных коррупционеров, расскажет «Радио 1».
Что происходит с изъятым у коррупционеров имуществом
Сначала изъятые деньги становятся вещественными доказательствами и хранятся на депозитах Следственного комитета. Если человека признают виновным во взяточничестве, и закон предусматривает конфискацию или штраф, эти средства переходят в доход государства, сообщил председатель Коллегии адвокатов «Павлович и партнеры» Олег Павлович в беседе с изданием «Комсомольская правда».
Важно отметить, что судьбы штрафов и конфискованных средств различаются. Штраф просто поступает в государственный бюджет, в то время как деньги, изъятые у коррупционеров по решению суда, с 1 января 2019 года направляются в Пенсионный фонд для выплаты страховых пенсий.
Кроме того, у госслужащих могут изымать деньги не только в рамках уголовных дел. Существует также административный порядок: если чиновник задекларировал сумму, превышающую его официальный доход, и не было выявлено состава преступления, его не могут привлечь к уголовной ответственности. Однако средства, происхождение которых он не смог объяснить, могут быть изъяты.
Эти средства направляются в специализированный фонд для приобретения дорогостоящих медикаментов для российских больниц.
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Швейцарские часы и драгоценности
Некоторые предметы, такие как ценные бумаги, оружие и ювелирные изделия, рассматриваются индивидуально — например, ювелирные изделия могут быть переданы в Гохран. Также остаются у государства вещи с культурной ценностью: если у взяточника обнаружены яйца Фаберже или подлинные картины Васнецова, их передают музеям.
Остальные изъятые предметы передаются Росимуществу. Ведомство привлекает оценщиков для определения стоимости конфиската, после чего он выставляется на аукцион.
Аукционы проводятся не самим Росимуществом, а через одну из восьми аккредитованных правительством площадок электронных торгов. Заявку на участие в аукционе может подать любой желающий — как физическое лицо, так и организация. Если на торги никто не записался, цена снижается поэтапно: сначала на 30%, затем на 60%, и если по-прежнему не найдется покупателей, то на 90%. Таким образом, бывшее имущество взяточников иногда можно приобрести значительно дешевле его реальной стоимости.
Фото: iStock/Elena Chelysheva
Самые богатые взяточники
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