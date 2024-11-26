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Тонны изъятых денег и десятки квартир: кому отошло имущество полковника Захарченко и других чиновников-взяточников

Дмитрий Захарченко (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Дмитрий Захарченко (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Незаконо нажитое имущества часто становится предметом изъятия. Нередки случаи, когда доходы чиновников-взяточников обращаются в казну государства, а дорогостоящие автомобили и недвижимость выставляется на торги. Подробнее о том, что происходит с деньгами и имуществом арестованных коррупционеров, расскажет «Радио 1».

Что происходит с изъятым у коррупционеров имуществом


Сначала изъятые деньги становятся вещественными доказательствами и хранятся на депозитах Следственного комитета. Если человека признают виновным во взяточничестве, и закон предусматривает конфискацию или штраф, эти средства переходят в доход государства, сообщил председатель Коллегии адвокатов «Павлович и партнеры» Олег Павлович в беседе с изданием «Комсомольская правда».



Важно отметить, что судьбы штрафов и конфискованных средств различаются. Штраф просто поступает в государственный бюджет, в то время как деньги, изъятые у коррупционеров по решению суда, с 1 января 2019 года направляются в Пенсионный фонд для выплаты страховых пенсий.

Кроме того, у госслужащих могут изымать деньги не только в рамках уголовных дел. Существует также административный порядок: если чиновник задекларировал сумму, превышающую его официальный доход, и не было выявлено состава преступления, его не могут привлечь к уголовной ответственности. Однако средства, происхождение которых он не смог объяснить, могут быть изъяты.

Эти средства направляются в специализированный фонд для приобретения дорогостоящих медикаментов для российских больниц.

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Швейцарские часы и драгоценности


Некоторые предметы, такие как ценные бумаги, оружие и ювелирные изделия, рассматриваются индивидуально — например, ювелирные изделия могут быть переданы в Гохран. Также остаются у государства вещи с культурной ценностью: если у взяточника обнаружены яйца Фаберже или подлинные картины Васнецова, их передают музеям.

Остальные изъятые предметы передаются Росимуществу. Ведомство привлекает оценщиков для определения стоимости конфиската, после чего он выставляется на аукцион.

Аукционы проводятся не самим Росимуществом, а через одну из восьми аккредитованных правительством площадок электронных торгов. Заявку на участие в аукционе может подать любой желающий — как физическое лицо, так и организация. Если на торги никто не записался, цена снижается поэтапно: сначала на 30%, затем на 60%, и если по-прежнему не найдется покупателей, то на 90%. Таким образом, бывшее имущество взяточников иногда можно приобрести значительно дешевле его реальной стоимости.

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Самые богатые взяточники


Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко


Дмитрий Захарченко, занимавший должность заместителя начальника управления Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, был арестован в 2016 году за вымогательство взятки в размере 800 тысяч долларов у московского ресторатора. В ходе обысков у него было изъято наличных средств на сумму 8,5 миллиарда рублей (примерно полторы тонны денег), а также 11 квартир и 4 автомобиля.

Экс-начальник отдела службы экономической безопасности ФСБ РФ Кирилл Черкалин


Кирилл Черкалин был задержан в 2019 году по обвинению в получении взятки на сумму 55 миллионов рублей. Его состояние оказалось поразительным: он владел 6 миллиардами рублей, пятью квартирами, двумя загородными домами, автомобилем Porsche Cayenne и коллекцией дорогих часов.

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Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин


Александр Хорошавин был арестован в 2015 году и приговорен к 13 годам лишения свободы. В ходе следствия у него было обнаружено около одного миллиарда рублей в различных валютах, 800 ювелирных изделий, три элитные квартиры в Москве, 195 часов и 6 автомобилей.

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В больнице Раменского городского округа начал работать новый травматолог-ортопед
26 ноября 2024, 12:42

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Врач-травматолог-ортопед Раменской центральной поликлиники Азим Аллахкулиев приступил к работе в Раменской больнице 11 ноября, сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
В 2016 году он окончил Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко по специальности «лечебное дело». С 2017 по 2018 год проходил ординатуру в этом же учебном заведении, где получил специализацию «травматология и ортопедия». На сегодняшний день его опыт работы по специальности составляет более пяти лет.

«К травматологу-ортопеду обращаются пациенты с переломами конечностей, растяжениями и вывихами, а также те, у кого проблемы с позвоночником и суставами. Моя задача провести комплексную диагностику опорно-двигательного аппарата, обнаружить патологию, а затем разработать систему эффективных мер, чтобы вернуть или придать правильное положение частям тела», — рассказал Аллахкулиев.
Проблема кадрового обеспечения остаётся актуальной в рамках программы «Модернизация первичного звена». Проект предусматривает организацию медицинской помощи рядом с местом жительства, учёбы или работы граждан, учитывая потребности всех жителей. Благодаря этой программе в Раменской больнице с начала года удалось трудоустроить более 35 специалистов.

Кроме того, предусмотрены меры социальной поддержки для сотрудников:

  • ежемесячная компенсация аренды жилья в размере 20 000 рублей;
  • компенсация посещения спортивных залов и бассейнов;
  • ежемесячная губернаторская надбавка в размере 32 000 рублей;
  • выплата молодым специалистам — 15 000 рублей;
  • предоставление служебного жилья;
  • участие в программах «Социальная ипотека» и «Бюджетная ипотека»;
  • участие в программе «Земский доктор»;
  • целевые направления и повышение квалификации за счёт работодателя для желающих пройти ординатуру по выбранной специальности.
Актуальные вакансии можно найти на сайте Раменской больницы.

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#хирург
#раменский городской округ
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Куратор раменского Центра поддержки СВО получила премию «Женщина года»
26 ноября 2024, 12:37

Анна Вештак (фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.)

Куратор Центра поддержки СВО Анна Вештак вошла в число награждённых премией «Женщина года 2024», мероприятие было организовано Раменским отделением Союза женщин России, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.
Анна Вештак помогает семьям участников специальной военной операции с первых дней частичной мобилизации. Полученную награду Анна тоже решила использовать на эти цели.

«Конечно, собираюсь внести свой вклад в помощь участникам СВО. Потому что это правильно — поддерживать свою страну, свою армию, своих земляков», — заявила Анна Вештак.
На премиальные деньги Анны закуплены различные медицинские препараты для бойцов: антибиотики, противопростудные и обезболивающие лекарства. Всё это уже передано по назначению.

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#раменский городской округ
#сво
#премия
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В ГД выступили против ограничения получения ВНЖ и гражданства трудовыми мигрантами
Бессараб: идея ограничения получения ВНЖ трудовыми мигрантами преждевременна
26 ноября 2024, 12:19

Фото: iStock/Oleg Elkov

Идея ограничения получения вида на жительство (ВНЖ) в России или российского гражданства трудовыми мигрантами является преждевременной. С таким мнением выступила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Она подчеркнула, что соответствующее предложение избыточно, однако призвала продолжать работу по пресечению нелегальной миграции.

Ранее депутаты госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму сразу несколько законопроектов, которыми, помимо прочего, предлагается запретить получения ВНЖ или российского гражданства трудовыми мигрантами, которые привлекаются в рамках организованного набора.

Прибывшие в Россию нелегальным путём мигранты, как правило, являются «лишними в системе», они нарушают закон и порядок. В настоящее время действует ряд законов, которые позволяют постепенно наводить порядок и делают невыгодными коррупционные решения, отметила Бессараб в беседе с «Лентой.ру».

По словам парламентария, идея об ограничении получения ВНЖ и гражданства преждевременна. Россияне недовольны теми мигрантами, которые прибыли нелегально и совершают преступления. Однако есть и те, кто чистит дворы, водит общественный транспорт и выполняет другую важную работу. Против них граждане выступать не будут, поскольку есть явная нехватка персонала.

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#госдума
#мигранты
#законопроект
#ограничения
#гражданство
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В Раменском городском округе стартовала Молодёжная премия «ЛУЧ»
26 ноября 2024, 11:59

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

В Раменском городском округе началась Молодёжная премия «ЛУЧ». Награда вручается молодым людям и общественным организациям в возрасте от 14 до 35 лет, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В премии пять номинаций:

  • культурное волонтёрство;
  • социальное волонтёрство;
  • спортивное волонтёрство;
  • патриотическое волонтёрство;
  • экологическое волонтёрство.
Чтобы принять участие, необходимо подготовить и отправить пакет документов, подтверждающих достижения и вклад в соответствующую номинацию. Каждый кандидат должен предоставить заполненную заявку с титульным листом, информацией о номинации, контактным номером телефона, адресом электронной почты и копией паспорта.

Кроме того, нужно приложить описание проекта или мероприятия, материалы, подтверждающие его реализацию, и видеовизитку с кратким описанием деятельности участника.

Видеоролики нужно отправить не позднее 2 декабря на электронную почту.

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#мероприятия
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#премия
#молодёжь
#таланты
#подмосковье
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В Мингосуправления рассказали, как бороться с вирусами в гаджетах
26 ноября 2024, 11:58

Фото: istockphoto / Dilok Klaisataporn

Министерство государственного управления Московской области рассказывает о том, как вирусы попадают в устройства и как с этим бороться.
Вирус может проникнуть в устройство при загрузке файлов с ненадёжных ресурсов или через сообщения от мошенников. Помимо этого, он может попасть в гаджет из магазинов приложений, которые не всегда проверяют загружаемый контент.

Если заражённое приложение всё же было скачено, то есть вероятность потерять важные файлы, профили в социальных сетях или средства с банковского счёта. Злоумышленники могут использовать украденные учётные записи для вымогательства.

Чтобы узнать, заражён ли телефон, стоит обратить внимание на:

  • странную рекламу, которая появляется неожиданно и которую невозможно закрыть;
  • быструю разрядку аккумулятора, перегрев и самостоятельную перезагрузку устройства;
  • наличие повреждённых файлов и сообщений об ошибках системы;
  • увеличение потребления мобильного трафика и автоматическую установку приложений.
Если устройство заражено, нужно проверить систему защиты, обновить устройство и удалить подозрительное приложение. Для смартфонов на iOS также необходимо очистить данные, историю браузера и перезагрузить устройство. Если это не помогло, то потребуется сбросить заводские настройки.

Для предотвращения проникновения вирусов в устройство важно принять следующие меры предосторожности:

  • скачивать приложения только из надёжных источников и официальных магазинов, обращать внимание на отзывы и рейтинги;
  • быть осторожными, если запрашивается доступ к дополнительным данным и функциям;
  • регулярно обновлять операционную систему устройства и устанавливать последние версии приложений.
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#вирус
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#данные
#приложения
#гаджеты
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Движение на ж/д переезде в Дубне перекроют на несколько часов
26 ноября 2024, 11:43

Фото: istockphoto.com/PhotoAllel

Железнодорожный переезд на Дачной улице в подмосковной Дубне будет перекрываться для автомобилей сегодня, 26 ноября, на три часа, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«В связи с ремонтно-путевыми работами движение машин через железнодорожный переезд будет закрыто с полудня до трёх часов дня. Кроме того, с 15:00 до 19:00 машины будут пропускать по одной полосе», — говорится в сообщении.
Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с обеспечением безопасности движения, планировать поездки заранее и выбирать оптимальные маршруты.

Ранее сообщалось, что в Апрелевке завершили монтаж пролётного строения путепровода над железнодорожными путями.

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#ограничение движения
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Гороскоп для каждого знака зодиака с 25 ноября по 1 декабря
Астролог Лебеденко дала особые рекомендации для каждого знака зодиака
26 ноября 2024, 11:40

Фото: iStock/rawintanpin

Наступает период последнего третьего ретроградного Меркурия в 2024 году. Продлится этот период двадцать дней с 26 ноября по 15 декабря. В начале своего ретроградного пути Меркурий сформирует сложный аспект с Нептуном, и в деловой сфере на этой неделе придётся столкнуться с путаницей в документах. Надо потратить время, во всём разобраться и провести проверку фактов. Поможет собранность, сдержанность и сконцентрированность. В любви надо ориентироваться на развитие отношений, серьёзность, не надо бояться ответственности. Именно таким способом можно улучшить отношения. Старания партнёр обязательно заметит, а усилия окажутся не напрасными.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.

Овен благодаря наблюдательности и терпению сможет найти решение важного для него вопроса.

Телец нуждается в упрочнении деловых и личных связей. Ему полезно быть серьезным и решительным.

Близнецы почувствуют усталость. Им необходимо выделить время на отдых и уменьшить количество контактов до минимума.

Рак будет полон деловой активности. Он сможет взяться с энтузиазмом за свои обязанности.

Лев благодаря творческому настрою станет генератором новых идей и наметит план их реализации.

Деве не надо растрачивать свой потенциал. Ей желательно быть менее активной и более скромной.

Весы должны стремиться к удобству и комфорту. Им важно получать удовольствие и накапливать хорошие впечатления.

Скорпион сформирует вокруг себя нужные обстоятельства и исполнит свои желания. Поможет ему в этом интуиция.

Стрельцу желательно провести переоценку своих целей и достижений необходимо себя похвалить.

Козерог с пользой проведет эту неделю. Ему нужно проявить интерес к своему здоровью, заботится о себе и себя порадовать

Водолей будет успешен в карьере. В личной жизни он захочет романтики и возвышенных чувств.

Рыбам не следует резко менять имидж. Обновления во внешности нежелательны.

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#астрология
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Стало известно, какие елки к Новому году наиболее популярны
Более 80% россиян покупают натуральные елки к Новому году
26 ноября 2024, 11:34

Фото: iStock/petrenkod

Более 80% россиян покупают натуральные елки к Новому году, тратя на них в среднем не больше 4 000 рублей. К соответствующим выводам пришли аналитики сети гипермаркетов «О’КЕЙ». Искусственному новогоднему дереву, как отмечается, отдали предпочтение лишь 15% респондентов.
«Среди причин, по которым россияне выбирают живые елки, на первом месте оказался их уникальный хвойный запах, который важен для 41% опрошенных и дарит ощущение праздника. 37% россиян объяснили свой выбор отсутствием места для хранения искусственной елки, а для 8% покупка живого дерева стала частью семейной традиции», — говорится в опросе, результаты которого есть в распоряжении RT.
Тем временем астролог Жанна Асеева в беседе с «Москвой 24» рассказала, какой подарок на Новый год подойдет разным знакам Зодиака. По ее словам, Овнам подойдет спортивный абонемент или билет на спортивное мероприятие, Тельцам — мягкая игрушка или уютный плед, а Близнецам — обучающий курс или интересная книга.

Астролог отметила, что Раки будут рады подаркам для домашнего уюта — шкатулке или сундучку, Львам подойдет фотосессия или драгоценности, а Девам — полезная техника или набор для творчества.
«Весам лучше дарить подарок, который они смогут использовать со своим партнером. Например, парные билеты в театр или на выставку. Также можно присмотреть элегантные, статусные вещи, которые порадуют изысканный вкус представителя этого знака», — добавила Асеева.
По мнению астролога, скорпионы оценят магический предмет и произведение искусства с глубоким смыслом, Стрельцы — конный тур или путешествие, Козероги — часы или что-то, связанное с коллекционированием, Водолеи — новую модель гаджета или полет на воздушном шаре, а Рыбы — эзотерический предмет или визит к экстрасенсу.

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Диетолог Соломатина рассказала, как стресс приводит к ожирению
Диетолог Соломатина: для борьбы с ожирением нужна просветительская работа
26 ноября 2024, 11:12

Фото: iStock/towfiqu ahamed

26 ноября считается Международный днем борьбы с ожирением. Ожирение является причиной более 200 заболеваний, среди которых поражение репродуктивной функции, сахарный диабет, болезни сердца и сосудов. В Государственной Думе предлагают включить этот недуг в национальный список социально значимых заболеваний.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» ожирение — это комплексное заболевание, которое формируется в том числе из-за стресса.
«На это влияет множество факторов. Сахар, белая мука, приносит удовольствие людям. Нехватка витамина D приводит к нервным заболеваниям, психическим и так далее. То есть это прямое влияние на любую систему. Недостаток кислорода, глюкозы потянет за собой хандру и прочее», — сказала она.

По ее словам, для борьбы с ожирением каждому человеку нужна своя индивидуальная диета, однако сначала рекомендуется начать с классической инструкции здорового питания — образа жизни.

«Все это очень индивидуально. У каждого человека свой организм, который подвержен определенным стрессам и заболеваниям. И для каждого своя диета. Но сначала нужно отточить болванку, основа здорового питания должна быть. Помимо правильного питания нужно обращать внимание на осознанность, образованность — тут много всего», — сообщила врач.

Она подчеркнула, что на эту тему должна вестись системная просветительская работа, которая исключит все неграмотные подходы.

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