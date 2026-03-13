К 8 Марта россияне купили около 1,4 тонны ювелирных украшений

13 марта 2026, 15:54

Фото: iStock/Mehmet Algin

В период с 28 февраля по 8 марта 2026 года россияне купили украшения, общий вес которых составил около 1,4 тысячи килограммов, что эквивалентно нескольким сотням тысяч изделий. Такие итоги праздничных продаж подвели в ювелирной сети Sunlight.





Отмечается, что чаще всего люди покупали серебро. На него пришлось 72% продаж. По мере приближения праздника росла доля золотых украшений: к 8 марта она достигла 30%. Самым активным днем покупок стало 7 марта, тогда россияне купили в общей сложности 289 килограммов украшений.





«Чаще всего ювелирные подарки к 8 Марта выбирали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Новосибирска и Красноярска», — приводит данные исследования «Петербургский дневник».