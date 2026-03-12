Израильское ПО для отслеживания людей обнаружили в ряде камер в России

12 марта 2026, 17:58

Фото: iStock/Alina Vytiuk

Израильское программное обеспечение для анализа видеонаблюдения обнаружили в ряде систем камер в России. Как пишет Telegram-канал Mash, речь идет о платформе BriefCam, которая используется для обработки видеоданных и поиска событий в архивах записей.