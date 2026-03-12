Израильское ПО для отслеживания людей обнаружили в ряде камер в России
Израильское программное обеспечение для анализа видеонаблюдения обнаружили в ряде систем камер в России. Как пишет Telegram-канал Mash, речь идет о платформе BriefCam, которая используется для обработки видеоданных и поиска событий в архивах записей.
Ранее издание Financial Times сообщило, что израильские спецслужбы получили доступ к системам видеонаблюдения в Иране. Как оказалось, это позволило анализировать перемещения людей и выявлять местоположение высокопоставленных лиц. После этих сообщений некоторые страны начали пересматривать использование подобных технологий из-за опасений утечки данных.
По информации источников, программное обеспечение BriefCam применяется частными поставщиками систем видеонаблюдения в России с 2010-х годов. В 2018 году компанию-разработчика приобрела японская корпорация Canon. Позднее технологии были интегрированы в систему управления видеонаблюдением VMS XProtect, разработанную датской компанией Milestone Systems.
Такие платформы используют алгоритмы компьютерного зрения для анализа действий людей и транспорта на видео. Система может автоматически находить события по заданным параметрам и формировать отчеты на основе выявленных поведенческих моделей.
Как утверждают источники, решения на базе VMS XProtect ранее применялись в ряде объектов, включая научные учреждения и коммерческие здания. При этом компания Milestone объявляла о прекращении работы на российском рынке в 2022 году.
Несмотря на это, некоторые дистрибьюторы продолжают предлагать подобные системы, в том числе через сторонние решения. Стоимость внедрения обычно определяется после согласования проекта и проверки данных заказчика.
Читайте также: