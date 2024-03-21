Кадыров призвал чеченских силовиков принять боевую готовность

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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал силовиков быть в состоянии боевой готовности, чтобы суметь в любой момент отразить угрозу «во благо государства». Об этом он написал в Своем Телеграм-канале
«Обратил внимание командиров силовых подразделений на необходимость быть в состоянии постоянной боевой готовности и обучать личный состав грамотной тактической военной подготовке», — сообщил Кадыров.Помимо этого, он поручил главе МВД по республике Аслану Ирасханову «принять профилактические меры, усилив контроль за возможными коррупционными нарушениями».
Ранее Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с переизбранием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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