Рамзан Кадыров поздравил Путина с переизбранием

Фото: сайт Кремля
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе телефонного разговора поздравил Путина с победой на президентских выборах в России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Кадыров пожелал главе государства неиссякаемого запаса жизненных сил и энергии на госслужбе, а также заверил в поддержке его «великого курса во благо будущего» нашей Родины.
Путин в свою очередь выразил главе Чеченской республики поздравления в связи с наступившим священным месяцем Рамадан, а также поблагодарил чеченский народ за поддержку.
Ранее сообщалось, что Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил Путина с переизбранием. По мнению северокорейского лидера, россияне на выборах показали свою волю к укреплению единства и построению сильного государства. Об этом он написал в поздравительном послании.
Итоги президентских выборов были озвучены в понедельник, 18 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов избирателей.
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«Я от имени всего чеченского народа поздравил Владимира Владимировича Путина с убедительной победой на выборах», — написал он в Telegram.
Ранее сообщалось, что Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил Путина с переизбранием. По мнению северокорейского лидера, россияне на выборах показали свою волю к укреплению единства и построению сильного государства. Об этом он написал в поздравительном послании.
Итоги президентских выборов были озвучены в понедельник, 18 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов избирателей.
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Мария Федоровцева