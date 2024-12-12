Мать 14-летнего чеченца, рассорившего СК РФ и Кадырова, обратилась к Бастрыкину

Александр Бастрыкин (фото: kremlin.ru)
Мать 14-летнего подростка Муслима (Романа) Мурдиева, рассорившего Следственный комитет РФ и главу Чеченской республики Рамзана Кадырова, обратилась к председателю СК Александру Бастрыкину. Об этом пишет Ura.ru.
Напомним, что Главное управление Следственного комитета по городу Москве возбудило уголовное дело в отношении Мурдиева, которого обвиняют в нарушении общественного порядка с использованием насилия, осуществлённого группой лиц по предварительному сговору.
На сторону молодого человека встал Кадыров, который заявил, что Мурдиев пытался защитить своего знакомого, а видеозапись была рассмотрена сторонами обвинения некорректно.
После глава Чечни выступил с критикой в адрес Бастрыкина и объявил, что тот «сидит не на своем месте».
Мать подростка обратилась к Бастрыкину с требованием провести честное расследование. Она подчеркнула, что подала более 700 жалоб по делу её несовершеннолетнего сына. Однако получила только отказы в их удовлетворении.
Также женщина добавила, что запрашивала видеозаписи с камер видеонаблюдения в торговых центрах «Авиапарк» и «Ходынское поле». Ей ответили, что следствие имеет эти кадры, однако в ходе ознакомления с материалами уголовного дела мать их не обнаружила. Она убеждена, что следователь умышленно убрала их, чтобы сфальсифицировать дело.
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На сторону молодого человека встал Кадыров, который заявил, что Мурдиев пытался защитить своего знакомого, а видеозапись была рассмотрена сторонами обвинения некорректно.
После глава Чечни выступил с критикой в адрес Бастрыкина и объявил, что тот «сидит не на своем месте».
Мать подростка обратилась к Бастрыкину с требованием провести честное расследование. Она подчеркнула, что подала более 700 жалоб по делу её несовершеннолетнего сына. Однако получила только отказы в их удовлетворении.
Также женщина добавила, что запрашивала видеозаписи с камер видеонаблюдения в торговых центрах «Авиапарк» и «Ходынское поле». Ей ответили, что следствие имеет эти кадры, однако в ходе ознакомления с материалами уголовного дела мать их не обнаружила. Она убеждена, что следователь умышленно убрала их, чтобы сфальсифицировать дело.
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Анастасия Чинкова