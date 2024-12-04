Глава Чечни подтвердил атаку дрона украинской армии в центре Грозного

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Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил атаку дрона украинской армии в центре Грозного, проинформировал Телеграм-канал Baza.
Рамзан Кадыров сообщил, что беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины задел крышу здания полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова.
Глава Чечни обратил внимание, что от атаки беспилотника пострадали мирные жители. Взрыв БПЛА произошёл около пяти утра.
Ранее сообщалось, что на Украине началось серийное производство ракет-дронов «Паляница». Характеристики «Паляницы» не разглашаются, но, по словам главы киевского режима Владимира Зеленского, она «намного быстрее и мощнее» имеющихся на вооружении Киева дальнобойных дронов. О первом боевом применении нового беспилотника Зеленский говорил 24 августа.
Военный эксперт Андрей Кошкин считает, что новая украинская ракета-дрон «Паляница» вряд ли окажется эффективным оружием.
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Глава Чечни обратил внимание, что от атаки беспилотника пострадали мирные жители. Взрыв БПЛА произошёл около пяти утра.
Ранее сообщалось, что на Украине началось серийное производство ракет-дронов «Паляница». Характеристики «Паляницы» не разглашаются, но, по словам главы киевского режима Владимира Зеленского, она «намного быстрее и мощнее» имеющихся на вооружении Киева дальнобойных дронов. О первом боевом применении нового беспилотника Зеленский говорил 24 августа.
Военный эксперт Андрей Кошкин считает, что новая украинская ракета-дрон «Паляница» вряд ли окажется эффективным оружием.
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Ольга Енгалычева