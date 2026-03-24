Киберполиция предупреждает о новой схеме мошенничества в Telegram
Начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Иванов сообщил о новом способе мошенников. Об этом информирует РИА Новости.
Они пишут россиянам в секретных чатах Telegram, выдавая себя за «службу поддержки», чтобы украсть аккаунты. Аферисты отправляют «секретные» сообщения, якобы от техподдержки мессенджера, с уведомлением о входе в аккаунт с нового устройства.
Для «подтверждения аутентификации» они просят перейти по ссылке на фишинговый сайт или ввести код. Киберполиция напоминает, что настоящие уведомления Telegram приходят из обычного чата с верифицированным аккаунтом.
Ранее стало известно, что в Ивановской области правоохранители пресекли деятельность преступной группы, которая организовала незаконный оборот более 1 миллиарда рублей.
