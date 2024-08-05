«Как в дикой природе»: Эксперт высказался про слежку на устройствах Android

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Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили на устройствах Android использующийся для кибершпионажа вирус под названием LianSpy. Специалисты выявили более десяти целей вируса, передают «Ведомости» со ссылкой на компанию.
Эксперт по кибербезопасности, генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский в беседе с «Радио 1» завил, что странность этой новости в том, что там нет никакой конкретики.
«Не говорится, как устанавливается эта шпионская программа, какой вектор атаки. Там сказано про какие-то уязвимости, а что это за уязвимости, тоже не говорится. А названия вирусам дают те, кто их обнаруживает, как в дикой природе», — сообщил эксперт.
По словам эксперта, такие истории не являются массовыми, потому что мобильные операционные системы хорошо защищены. А разные уязвимости и погрешности быстро закрываются.
Алексей Раевский объяснил, что переживать за такой шпионаж не стоит, если вы не известный политик и не публичная личность, чьи фотки можно продать за миллионы.
Однако, это не отменяет ведение базовой цифровой гигиены.
«Нужно ограничить приложения, которые вы ставите на свое устройство, а ставить их необходимо из надежного источника. Для Android установка антивируса имеет не очень большой смысл. Если вы достаточно осознанно используете свое устройство, то вам антивирус не нужен. Но если боитесь технологий, тогда можно установить. Это даст страховку от ошибок и необдуманных действий», — заключил специалист по кибербезопасности.
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