Как включенная геолокация на телефоне угрожает вашей безопасности

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Генеральный директор компании Telecom Daily Денис Кусков предупредил о потенциальных рисках использования функции геолокации на смартфонах. По словам эксперта, включенная геолокация может привести к сбору данных о местоположении пользователя в фоновом режиме, что нарушает его конфиденциальность.
Кусков советует отключать геолокацию, если она не требуется для работы приложений. Это поможет предотвратить нежелательный сбор данных и сэкономить интернет-трафик. Кроме того, отключение автоматического обновления приложений помогает продлить время работы устройства от одной зарядки.
Эксперт также рекомендует снижать яркость экрана, что уменьшает потребление энергии и защищает здоровье глаз. Он акцентировал внимание на важности внимательного прочтения условий использования интернет-сайтов, особенно соглашений о файлах cookies.
Вадим Виноградов, руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий, отметил, что разработчики операционных систем могут удаленно регулировать доступ к функциям и датчикам устройства. Александр Черненко из компании R-Vision добавил, что приложения с чрезмерными разрешениями могут злоупотреблять доступом к личной информации и функциям управления устройством.
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Эксперт также рекомендует снижать яркость экрана, что уменьшает потребление энергии и защищает здоровье глаз. Он акцентировал внимание на важности внимательного прочтения условий использования интернет-сайтов, особенно соглашений о файлах cookies.
Вадим Виноградов, руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий, отметил, что разработчики операционных систем могут удаленно регулировать доступ к функциям и датчикам устройства. Александр Черненко из компании R-Vision добавил, что приложения с чрезмерными разрешениями могут злоупотреблять доступом к личной информации и функциям управления устройством.
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Елена Перлова