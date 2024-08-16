Как включенная геолокация на телефоне угрожает вашей безопасности

Генеральный директор компании Telecom Daily Денис Кусков предупредил о потенциальных рисках использования функции геолокации на смартфонах. По словам эксперта, включенная геолокация может привести к сбору данных о местоположении пользователя в фоновом режиме, что нарушает его конфиденциальность.