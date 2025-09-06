Достижения.рф

Михалков высказался о «скороспелых» кинематографистах

Михалков заявил о попытках кинематографистов спекулировать на теме СВО
Никита Михалков (Фото: РИА Новости/Александр Кряжев)

Глава студии «Тритэ», режиссёр Никита Михалков в интервью ТАСС заявил, что сейчас преждевременно снимать фильмы о специальной военной операции на Украине.



По его мнению, современники не в состоянии корректно оценить события: необходимо время, чтобы в кинематографе и в искусстве в целом сформировалась взвешенная позиция, а объём будущих произведений соответствовал масштабу происходящего.

«Боюсь, что достаточное количество «скороспелых» [кинематографистов], так сказать, желающих «наварить» определенный багаж, будут пытаться спекулировать на этом. Это будет очень плохо, и это уже происходит», — добавил Михалков.

В декабре 2022 года он уже говорил, что не готов снимать фильмы об СВО, отмечая, что многие великие военные ленты создавались лишь после окончания боевых действий.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0