Михалков высказался о «скороспелых» кинематографистах

06 сентября 2025, 11:30

Михалков заявил о попытках кинематографистов спекулировать на теме СВО

Никита Михалков (Фото: РИА Новости/Александр Кряжев)

Глава студии «Тритэ», режиссёр Никита Михалков в интервью ТАСС заявил, что сейчас преждевременно снимать фильмы о специальной военной операции на Украине.





По его мнению, современники не в состоянии корректно оценить события: необходимо время, чтобы в кинематографе и в искусстве в целом сформировалась взвешенная позиция, а объём будущих произведений соответствовал масштабу происходящего.





«Боюсь, что достаточное количество «скороспелых» [кинематографистов], так сказать, желающих «наварить» определенный багаж, будут пытаться спекулировать на этом. Это будет очень плохо, и это уже происходит», — добавил Михалков.