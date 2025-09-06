Михалков высказался о «скороспелых» кинематографистах
Михалков заявил о попытках кинематографистов спекулировать на теме СВО
Глава студии «Тритэ», режиссёр Никита Михалков в интервью ТАСС заявил, что сейчас преждевременно снимать фильмы о специальной военной операции на Украине.
По его мнению, современники не в состоянии корректно оценить события: необходимо время, чтобы в кинематографе и в искусстве в целом сформировалась взвешенная позиция, а объём будущих произведений соответствовал масштабу происходящего.
«Боюсь, что достаточное количество «скороспелых» [кинематографистов], так сказать, желающих «наварить» определенный багаж, будут пытаться спекулировать на этом. Это будет очень плохо, и это уже происходит», — добавил Михалков.
В декабре 2022 года он уже говорил, что не готов снимать фильмы об СВО, отмечая, что многие великие военные ленты создавались лишь после окончания боевых действий.