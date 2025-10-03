Калининградская пенсионерка прыгнула с горы в Крыму и попала на видео
76-летняя жительница Калининградской области София прыгнула с мыса Фиолента и горы Ай-Петри в Крыму. Кадрыми поделился Telegram-канал Amber Mash.
По данным издания, пенсионерка является бывшей парашютисткой и уже давно практикует роупджампинг. Женщина 1949 года рождения проводит время в путешествиях и практикует экстремальные виды спорта.
Ранее София совершила прыжок с 88-метрой Павловской трубы в Ленинградской области и сделала несколько сальто в свободном падении с горы в Карачаево-Черкесии.
Роупджампингом называют экстремальный вид спорта, где человек прыгает с высоты с помощью специально прочной веревки или страховочного каната, который крепится к надежной опоре.
Читайте также: