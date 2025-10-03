Российские ученые изобрели «полезный вейп»
В России появились «безопасные вейпы», которые, по сути, представляют собой дыхательный тренажер. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Устройство направлено на укрепление дыхательной системы, улучшение работы сердца и даже желудочно-кишечного тракта. В так называемом вейпе отсутствует жидкость, а принцип его работы заключается в вдохах и выдохах через трубку.
Разработчики утверждают, что процесс помогает избавиться от вредных привычек, а при использовании тренажера по 20 минут в день организм ощущает себя так, как будто он находится на высоте трех километров в горах. В результате человек начинает чувствовать себя значительно лучше – исчезают различные неприятные симптомы, от усталости до некоторых проявлений хронических заболеваний, пишет канал.
Противопоказаний к его использованию нет. Вдыхать его могут как взрослые, так и дети.
