Учительницу танцев обвинили в изнасиловании двух несовершеннолетних мальчиков
В Соединённых Штатах преподавательнице танцев предъявили обвинения в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними учениками. Об этом сообщает Fox News.
Согласно материалу, 23-летнюю Эмили Прайор Альбино, которая работала в студии X-Treme Dance Studio в городе Лорел (штат Делавэр), арестовали 4 августа. По сведениям полиции, она вела с подростками переписку сексуального характера и неоднократно вступала с ними в интимную связь. Возраст и пол пострадавших не раскрываются, однако в документах они фигурируют как несовершеннолетние.
Правоохранители не исключают, что у задержанной могли быть и другие жертвы. Сейчас Альбино находится под стражей, ей назначили залог в размере 110 тысяч долларов (примерно девяти миллионов рублей). Расследование продолжается.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Подмосковье голый маньяк испугал девушку, когда та возвращалась домой после тренировки, выбрав маршрут через лес. Неприятный инцидент произошёл в районе города Белоозерский. Подробности читайте здесь.
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