Учительницу танцев обвинили в изнасиловании двух несовершеннолетних мальчиков

10 августа 2026, 02:51

Учительница танцев из Делавэра предстанет перед судом за совращение двух учеников

Фото: iStock/zoka74

В Соединённых Штатах преподавательнице танцев предъявили обвинения в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними учениками. Об этом сообщает Fox News.