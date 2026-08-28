СМИ сообщили о вывозе угнанных в Канаде машин в Россию

28 августа 2026, 12:19

NYT: Угонщики из Канады отправляют краденые машины в Россию

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Канадские порты стали узловым звеном в схемах хищения автомобилей премиум-класса с их последующей отправкой в Россию в обход действующих санкций. Об этом стало известно 28 августа.