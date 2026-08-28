СМИ сообщили о вывозе угнанных в Канаде машин в Россию
Канадские порты стали узловым звеном в схемах хищения автомобилей премиум-класса с их последующей отправкой в Россию в обход действующих санкций. Об этом стало известно 28 августа.
Как сообщает The New York Times, организованные преступные группы активно используют эту лазейку, маскируя угнанные машины в морских контейнерах под бытовую технику или автозапчасти. После введения Канадой и другими западными странами ограничений на экспорт автомобилей в РФ в ответ на события на Украине, криминальные структуры перестроили логистику. По данным следователей, транспорт с поддельным декларантом следует через промежуточные пункты — порты Ближнего Востока и Центральной Азии, что позволяет скрыть конечного получателя.
Правоохранительные органы страны признают сложность пресечения каналов поставок: ежегодно через канадские гавани проходит несколько миллионов контейнеров, и выделяемых ресурсов катастрофически не хватает для тотального досмотра. В полиции Торонто фиксируют резкий скачок угонов дорогих авто за последние два года, при этом большинство похищенных машин так и не удалось найти. Эксперты отмечают, что канадский рынок превратился в критическое звено в системе обхода санкций, а высокий потребительский спрос в России на определённые модели, особенно люксового сегмента, напрямую стимулирует рост преступных посягательств на автовладельцев.
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