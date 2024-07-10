В Одинцове стартует строительство общежития для студентов МГИМО

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Общежитие для студентов МГИМО возведут на Новоспортивной улице в подмосковном Одинцове, подрядчик уже получил разрешение на строительство, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«Под строительство отведён участок площадью 0,32 гектара. В здании будут жилые комнаты, коворкинг, кухни, комнаты для отдыха, а также служебно-хозяйственные помещения и административный блок. Прилегающую территорию благоустроят, там проведут озеленение и установят лавочки и урны», — говорится в сообщении.Построить общежитие и ввести его в эксплуатацию планируется в 2025 году. Застройщиком выступает компания ГРМ».
Проект реализуется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».
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