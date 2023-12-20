Капремонт волоколамского спортивного центра «Гвардия» завершен на 70%

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»
Капитальный ремонт спортивного Центра «Гвардия» в Волоколамске сделан на 70%. Об этом сообщила пресс-служба ГАУ АИС «Подмосковье».
Над капитальным ремонтом здания 1975 года работают 20 человек ежедневно. На данный момент завершили работы над крышей в спортзале и заканчивают кровлю на административном здании. Также полностью забетонировали пол и застелют паркет. Строители продолжают внутреннюю отделку помещений и утепление стен.
Стоит отметить, что в спорткомплексе «Гвардия» тренировки футболистов проводились до самого последнего дня перед началом ремонтных работ.
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«После капремонта здания здесь обновят спортивное оборудование и инвентарь. В центре появится новая входная группа, дополнительная раздевалка, медицинский кабинет, гардеробная, новый тренажерный зал, сауна. <…> По словам архитекторов, это уникальный объект поэтому архитектурный облик здания будет сохранен», - отметили в пресс-службе.
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Мира Полтева