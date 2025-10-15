Кара-Мурзу* заочно арестовали в Москве
Басманный суд Москвы заочно избрал меру пресечения для публициста Владимира Кара‑Мурзы* — заключение под стражу.
Об этом, ссылаясь на суд, сообщает ТАСС.
В суд поступило ходатайство следствия. Его рассмотрение начнётся в ближайшее время, сообщили в учреждении.
Ранее, 13 октября, стало известно, что Кара‑Мурзу* объявили в розыск по неуточнённой статье Уголовного кодекса РФ.
В августе сообщалось, что комика-иноагента Антона Пикули** разыскивает МВД. Статья, о которой идет речь, не уточнялась. Говорилось лишь о том, что фигуранту грозит уголовная ответственность.
