Кара-Мурзу* заочно арестовали в Москве

Фото: istockphoto/simpson33

Басманный суд Москвы заочно избрал меру пресечения для публициста Владимира Кара‑Мурзы* — заключение под стражу.



Об этом, ссылаясь на суд, сообщает ТАСС.

В суд поступило ходатайство следствия. Его рассмотрение начнётся в ближайшее время, сообщили в учреждении.

Ранее, 13 октября, стало известно, что Кара‑Мурзу* объявили в розыск по неуточнённой статье Уголовного кодекса РФ.

В августе сообщалось, что комика-иноагента Антона Пикули** разыскивает МВД. Статья, о которой идет речь, не уточнялась. Говорилось лишь о том, что фигуранту грозит уголовная ответственность.

Никита Кротов

