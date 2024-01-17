Свыше 25 тысяч человек посетили катки в парках Подмосковья за неделю

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области
«Для гостей и жителей Подмосковья функционирует 31 каток под открытым небом. Спортивные объекты появились в парках и на общественных территориях. У многих из них работают пункты проката спортивного инвентаря» — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.
Стоит отметить, что полный список катков на территории Московской области можно найти на официальном сайте министерства благоустройства Подмосковья.
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