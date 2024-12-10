В Москве открываются катки

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запуске катков во всех районах столицы. Традиционно первыми открылись катки с искусственным льдом, в то время как катки с натуральным льдом ожидают стабильной зимней погоды. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Самый большой каток города уже работает на ВДНХ, расположенный между павильонами №1 и №58. В этом сезоне мэр отметил появление новых локаций, включая шоу-зону, фуд-корт и арт-объекты.
На главной площади Северного речного вокзала открылся бесплатный каток, где посетители могут не только покататься, но и принять участие в мастер-классах с фигуристами и насладиться живой музыкой.
Помимо этого, в 11 столичных парках будут работать 47 катков с искусственным и натуральным льдом. Катки уже доступны в парках «Сокольники», «Ходынское поле» и саду «Эрмитаж». В саду имени Баумана, помимо традиционных развлечений, можно будет посмотреть советские фильмы.
Недавно появилась информация о лучших катках в Подмосковье, которые стоит посетить этой зимой. Более подробную информацию вы можете найти в нашем материале.
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На главной площади Северного речного вокзала открылся бесплатный каток, где посетители могут не только покататься, но и принять участие в мастер-классах с фигуристами и насладиться живой музыкой.
Помимо этого, в 11 столичных парках будут работать 47 катков с искусственным и натуральным льдом. Катки уже доступны в парках «Сокольники», «Ходынское поле» и саду «Эрмитаж». В саду имени Баумана, помимо традиционных развлечений, можно будет посмотреть советские фильмы.
Недавно появилась информация о лучших катках в Подмосковье, которые стоит посетить этой зимой. Более подробную информацию вы можете найти в нашем материале.
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Дарья Осипова