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Казанцев приглашают провести один день с полицией

Фото: iStock/blinow61

МВД по РТ приглашает жителей Казани и гостей столицы Татарстана на «Один день с полицией России». Об этом пишет «Татар-информ».



Мероприятие пройдет 12 июня в 16:00 на площадке у Центра семьи «Казан». Гости увидят показательные выступления кинологов, работу экспертно-криминалистической службы и спецтехнику полиции.

Кроме того, специалисты расскажут о поступлении в учебные заведения МВД и на службу. Завершит праздник выступление оркестра Культурного центра МВД Татарстана.

Также в пятницу, 12 июня, подмосковные парки станут главными площадками областного праздника «С Россией в сердце». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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