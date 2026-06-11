Казанцев приглашают провести один день с полицией
МВД по РТ приглашает жителей Казани и гостей столицы Татарстана на «Один день с полицией России». Об этом пишет «Татар-информ».
Мероприятие пройдет 12 июня в 16:00 на площадке у Центра семьи «Казан». Гости увидят показательные выступления кинологов, работу экспертно-криминалистической службы и спецтехнику полиции.
Кроме того, специалисты расскажут о поступлении в учебные заведения МВД и на службу. Завершит праздник выступление оркестра Культурного центра МВД Татарстана.
Также в пятницу, 12 июня, подмосковные парки станут главными площадками областного праздника «С Россией в сердце». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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